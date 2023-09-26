Кардиолог Лыгин: частые головные боли могут говорить о проблемах с сердцем

«Многие пациенты жалуются на быструю утомляемость. Мы называем это снижением толерантности к нагрузкам - когда ранее привычные нагрузки, например, ходьба вверх по лестнице, даются сложнее, появляется чувство нехватки воздуха», - поделился кардиолог Виктор Лыгин с ASTV.RU.

Тяжесть в груди вкупе с нехваткой воздуха.

Резко возникающая слабость, потливость.

Безотчетный страх, паника.

Боли в груди, которые не проходят через 10-15 минут и не ослабевают в состоянии покоя

Кардиолог Лыгин сообщил в интервью о тех изменениях в работе организма, которые могут говорить о проблемах с сердцем. Врач отметил, что при заболеваниях сердца деструктивные процессы обычно прогрессируют постепенно и патология развивается медленно. Симптомы, которые могут возникать в связи с этим, часто кажутся рутинными неопасными недомоганиями.Кроме того, добавил он, о проблемах с сердцем могут говорить частые головные боли. Если параллельно человек также начинает жаловаться на плохое самочувствие, общую слабость, или у него начинает «скакать» давление, нужно оперативно обращаться к врачу – это может сигнализировать о серьезном сердечном заболевании.Также кардиолог перечислил симптомы самой опасной сердечной патологии – инфаркта миокарда. При их появлении следует быстро вызвать скорую помощь.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие факторы , присутствующие в обыденной жизни людей, разрушительно влияют на их сердце.

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