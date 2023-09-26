Кардиолог Лыгин: частые головные боли могут говорить о проблемах с сердцем

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плохое самочувствие

Сахалинский врач-кардиолог Виктор Лыгин назвал более частые проявления головной боли одним из признаков сердечной патологии.

Кардиолог Лыгин сообщил в интервью о тех изменениях в работе организма, которые могут говорить о проблемах с сердцем. Врач отметил, что при заболеваниях сердца деструктивные процессы обычно прогрессируют  постепенно и патология развивается медленно. Симптомы, которые могут возникать в связи с этим, часто кажутся рутинными неопасными недомоганиями.

«Многие пациенты жалуются на быструю утомляемость. Мы называем это снижением толерантности к нагрузкам - когда ранее привычные нагрузки, например, ходьба вверх по лестнице, даются сложнее, появляется чувство нехватки воздуха», - поделился кардиолог Виктор Лыгин с ASTV.RU.

Кроме того, добавил он, о проблемах с сердцем могут говорить частые головные боли. Если параллельно человек также начинает жаловаться на плохое самочувствие, общую слабость, или у него начинает «скакать» давление, нужно оперативно обращаться к врачу – это может сигнализировать о серьезном сердечном заболевании.

Также кардиолог перечислил симптомы самой опасной сердечной патологии – инфаркта миокарда. При их появлении следует быстро вызвать скорую помощь.
  • Тяжесть в груди вкупе с нехваткой воздуха.
  • Резко возникающая слабость, потливость.
  • Безотчетный страх, паника.
  • Боли в груди, которые не проходят через 10-15 минут и не ослабевают в состоянии покоя
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие факторы, присутствующие в обыденной жизни людей, разрушительно влияют на их сердце. 

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Теги : болезни сердца, признаки болезней сердца, Виктор Лыгин
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