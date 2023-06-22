«Если пожилой пациент сам себе назначает препараты от гипертонии, сам отменяет или принимает их только по ситуации, то давление будет скакать», - предупредил медик, беседуя с «Москвой 24».

Терапевт Хухрев объяснил в интервью, что пожилым гражданам часто назначается прием лекарств от гипертонической болезни – препаратов, позволяющих поддерживать артериальное давление в норме. Почувствовав улучшение, многие перестают принимать их, что является опасной в своих последствиях ошибкой.Врач Хухрев связал отказ от приема лекарств со скачками давления у пожилых людей.Терапевт подчеркнул, что лекарственное лечение гипертонии бывает эффективным только при правильно подобранной базовой терапии и регулярном приеме лекарств.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кардиологом Филиппом Копыловым были названы две главные ошибки , допускаемые гипертониками.

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