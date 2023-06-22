Врач Хухрев связал отказ от приема лекарств со скачками давления у пожилых людей

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измерение давления

Терапевт Алексей Хухрев назвал наиболее частую причину внезапных скачков кровяного давления у пожилых людей.

Терапевт Хухрев объяснил в интервью, что пожилым гражданам часто назначается прием лекарств от гипертонической болезни – препаратов, позволяющих поддерживать артериальное давление в норме. Почувствовав улучшение, многие перестают принимать их, что является опасной в своих последствиях ошибкой.

Врач Хухрев связал отказ от приема лекарств со скачками давления у пожилых людей.

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«Если пожилой пациент сам себе назначает препараты от гипертонии, сам отменяет или принимает их только по ситуации, то давление будет скакать», - предупредил медик, беседуя с «Москвой 24».

Терапевт подчеркнул, что лекарственное лечение гипертонии бывает эффективным только при правильно подобранной базовой терапии и регулярном приеме лекарств.

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кардиологом Филиппом Копыловым были названы две главные ошибки, допускаемые гипертониками.

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Алексей Хухрев
Алексей Хухрев
Здоровье
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Теги : скачки давления, ошибки в лечении, Алексей Хухрев
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