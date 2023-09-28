Врач рекомендует полезный для сердца напиток, который продлит вашу жизнь

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Врач рекомендует полезный для сердца напиток, который продлит вашу жизнь


По словам доктора, употребление двух или более чашек полезного напитка в день может помочь вам прожить более долгую и здоровую жизнь.


Болезни сердца, уносящие ежегодно миллиона людей, представляют собой серьезную угрозу долголетию.

К счастью, врач поделился одним популярным напитком, который может помочь решить обе проблемы.

«Я собираюсь сделать одну очень важную вещь, которая не только отлично снимет стресс, но также может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и помочь мне жить дольше и сделать жизнь более здоровый. Я выпью чашку чая», - говорит врач-терапевт Арсеньева Элеонора специально для МедикФорум.


Если вы уже вносите свой вклад в миллионы чашек чая, которые ежедневно выпивают в мире, возможно, вы что-то заметили.

Причина, по которой скромная чашка чая может принести пользу вашему сердцу и долголетию, заключается в том, что чайные листья полны полифенолов. Обладая широким спектром преимуществ для здоровья, эти растительные соединения особенно полезны для поддержания здоровья сердца и мозга.

Не верьте врачу на слово: исследования также подтверждают влияние чая на продолжительность жизни.

Исследование почти полумиллиона человек показало, что те, кто выпивал две или более чашек согревающего напитка в день, имели значительно меньший риск смерти.

«Польза чая, по-видимому, наиболее выражена, когда речь идет об инсульте и сердечных заболеваниях», — добавил доктор Арсеньева.

Более того, положительный эффект сохранялся даже тогда, когда люди добавляли в напиток молоко или сахар – хорошая новость для любителей классического строительного чая.

Более важно, как долго вы оставляете чайный пакетик в горячей воде, чем то, что вы добавляете после этого.

«Вам нужно иметь достаточно времени, чтобы биоактивные соединения подействовали».

Популярный напиток может снизить воспаление и активацию тромбоцитов.

«Воспаление — это общий процесс в организме, который может увеличить риск сердечных заболеваний. Тромбоциты — это очень маленькие клетки, которые циркулируют в кровотоке и участвуют в заживлении ран и остановке кровотечения, но они могут слипаться вместе, что может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний».

Поэтому врач рекомендовала поставить чайник и приготовить напиток. 

«Это может снять стресс, защитить сердце и дать толчок мозгу», — добавила Арсеньева.

Чай из ромашки против болезни Альцгеймера


Травяной чай также полезен для здоровья. Арсеньева особенно выделяет ромашку.

Функция немецкой ромашки, улучшающая память, благодаря содержанию в ней антиоксидантов и, следовательно, способности улавливать свободные радикалы, может быть полезной для людей с болезнью Альцгеймера.

"Ромашка, богатая «противовоспалительными» соединениями, такими как апигенин и лютеолин, также может способствовать развитию клеток мозга и укреплению связей между ними".



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