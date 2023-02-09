Всего одна чашка кофе может снизить кровяное давление - терапевт Андреева
Популярный напиток, которым ежедневно наслаждаются миллионы человек, может помочь снизить кровяное давление, если вы не пьете слишком много.
Высокое кровяное давление, или гипертония, закладывает основу для серьезных проблем со здоровьем, таких как сердечные приступы и инсульты. Поэтому крайне важно держать чтение в пределах здорового диапазона. К счастью, согласно новому исследованию, популярный горячий напиток может помочь.
Независимо от того, являетесь ли вы знатоком кофе или предпочитаете быстрорастворимые дешевые напитки, кофе может предложить больше, чем заряд энергии и приятный вкус.
"Любители кофе, как правило, имеют более низкое кровяное давление. Более того, этих преимуществ для сердечно-сосудистой системы можно добиться, выпивая всего одну чашку кофе в день. Результаты очень четкие", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева, комментируя исследование специально для МедикФорум.
Ученые обследовали 720 мужчин и 783 женщины. Исследователи сравнили уровень артериального давления с потреблением кофе участниками. В когорту вошли 220 человек, не пьющих кофе, 406 человек, которые пили по одной чашке кофе в день, и 726 участников, которые выпивали две чашки кофе в день.
Кроме того, около 99 добровольцев выпивали по три чашки, а 52 выпивали больше каждый день. Результаты исследования показали, что систолическое артериальное давление (САД) — более высокое значение — «имеет тенденцию к снижению» с количеством выпитых чашек. Однако у тех, кто выпивал одну чашку кофе в день, артериальное давление в среднем было немного ниже, чем у тех, кто не пьет кофе. Это снижение коснулось и тех, кто выпивал две и три чашки кофе.
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