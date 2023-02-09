Всего одна чашка кофе может снизить кровяное давление - терапевт Андреева

"Любители кофе, как правило, имеют более низкое кровяное давление. Более того, этих преимуществ для сердечно-сосудистой системы можно добиться, выпивая всего одну чашку кофе в день. Результаты очень четкие", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Высокое кровяное давление, или гипертония, закладывает основу для серьезных проблем со здоровьем, таких как сердечные приступы и инсульты. Поэтому крайне важно держать чтение в пределах здорового диапазона. К счастью, согласно новому исследованию, популярный горячий напиток может помочь.Независимо от того, являетесь ли вы знатоком кофе или предпочитаете быстрорастворимые дешевые напитки, кофе может предложить больше, чем заряд энергии и приятный вкус.Ученые обследовали 720 мужчин и 783 женщины. Исследователи сравнили уровень артериального давления с потреблением кофе участниками. В когорту вошли 220 человек, не пьющих кофе, 406 человек, которые пили по одной чашке кофе в день, и 726 участников, которые выпивали две чашки кофе в день.Кроме того, около 99 добровольцев выпивали по три чашки, а 52 выпивали больше каждый день. Результаты исследования показали, что систолическое артериальное давление (САД) — более высокое значение — «имеет тенденцию к снижению» с количеством выпитых чашек. Однако у тех, кто выпивал одну чашку кофе в день, артериальное давление в среднем было немного ниже, чем у тех, кто не пьет кофе. Это снижение коснулось и тех, кто выпивал две и три чашки кофе.Ранее МедикФорум писал о важности витамина К.

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