Врач Семенова назвала витамины группы В среди полезных для борьбы со стрессом осенью

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осенняя хандра

Врач превентивной медицины Татьяна Семенова рассказала о веществах, помогающих организму в борьбе со стрессом, возникающим осенью из-за происходящих с ним изменений.

Врач Семенова проинформировала о том, что позволяет организму легче адаптироваться к происходящей смене сезона, укорочению светового дня и уменьшению тепла. По словам медика, осенью нужно позаботиться о том, чтобы организм получал достаточно витамина C. Как мощный антиоксидант, данный витамин улучшает его защиту от воспаления и стресса, способствует сохранению эмоционального баланса.

Еще один помощник организма в осенний сезон – витамин D. Его достаточное употребление играет большую роль в поддержании психоэмоциональной стабильности – особенно для людей, не получающих солнечный свет в нужном объеме.

«Недостаток витамина D может быть связан с повышенной тревожностью и депрессией. Он играет роль в регуляции настроения и имеет значение для нормального функционирования нервной системы», - уточнила врач, беседуя с «Газетой.Ru».

Также среди полезных нутриентов для борьбы со стрессом осенью Семенова назвала витамины группы В – эти вещества обеспечивают нормальное функционирование нервной системы.

«Витамины B-комплекса, включая витамин B6, витамин B9 (фолиевую кислоту) и витамин B12, играют важную роль в поддержании энергии, могут помочь справиться со стрессом в осенний период», - поделилась медик.

Дополнительно Семеова посоветовала употреблять осенью омега-3 жирные кислоты – в первую очередь, эйкозапентаеновую  кислоту (EPA) и докозагексаеновую кислоту (DHA). Их прием в составе разных продуктов способствует профилактике депрессивных состояний, проблем с настроением

Помимо этого, сохранять психологическое здоровье осенью помогает магний.

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Теги : осенние заболевания, витамины и минералы, Татьяна Семенова
Врач Семенова назвала витамины группы В среди полезных для борьбы со стрессом осенью
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