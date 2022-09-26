Врач призывает людей есть продукты с витаминами А, С и D после наступления осени - список продуктов

"Оба они играют жизненно важную роль в поддержании и укреплении иммунной системы организма этой зимой, когда сезон простуды и гриппа возвращается вместе с возрождающимся COVID-19. Что касается витаминов А и D, сказала, что они представлены в форме ретинола — химического вещества, содержащегося в оранжевых продуктах, таких как кабачки", - говорит Захарова специально для МедикФорум.

«Наше тело очень хорошо сохраняет витамин А, поэтому вам не нужно об этом думать, если вы не придерживаетесь ограничительной диеты».