Доктор Малышева сообщила о заболеваниях, из-за которых меняется положение тела

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поза эмбриона

Доктор медицинских наук Елена Малышева: иногда заболевания меняют привычное положение тела в разных обстоятельствах.

Доктор Малышева сообщила о заболеваниях, из-за которых меняется положение тела. Например, если человек все время стремится принять позу эмбриона для облегчения болей в животе, возможен острый панкреатит. Коллега Малышевой, хирург-офтальмолог Михаил Коновалов, добавил, что данной патологии свойственны боли в животе опоясывающего характера.

«При таком приступе необходимо вызвать скорую помощь, так как при остром панкреатите ткани организма разъедаются. Это может привести к панкреонекрозу и смерти», - предупредили специалисты.

Кроме того, положение тела человека может меняться во время сна. Если человек не может находиться в горизонтальном положении из-за начинающейся одышки, спит сидя, – это может говорить об имеющейся сердечной недостаточности, добавил кардиолог Герман Гандельман. Он посоветовал людям с такой особенностью обязательно провериться у врачей и выполнить ЭКГ – эхокардиограмму.

Изменить положение тела может и болезнь Бехтерева, из-за

«Пациенты с этим заболеванием находятся в полусогнутом состоянии с согнутыми в локтях руками», - рассказал в программе Малышевой иммунолог Андрей Продеус.

Врач уточнил, что у людей с болезнью Бехтерева аномально повышается плотность и твердость позвоночника. Диагностировать болезнь Бехтерева может помочь ревматолог.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может вызывать головокружение у пожилых людей.

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Елена Малышева
Елена Малышева
Здоровье
врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, ведущая программ о здоровье
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Теги : признаки болезней, тело, Елена Малышева
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