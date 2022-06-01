Доктор Малышева назвала доступные «суперпродукты» для сердца
Среди доступных продуктов, которые можно считать «суперпродуктами», доктор медицинских наук Елена Малышева называет петрушку, перец и, скумбрию.
Врачи, ведущие программ о здоровье, Елена Малышева и Герман Гандельман рассказали, какие продукты можно называть с приставкой супер-, когда речь заходит о здоровье сердца.
«Сердце как мышца, которая работает всю жизнь без остановки, должна постоянно получать нужные ей питательные вещества», - заявили медики.
Гандельман и Малышева назвали доступные «суперпродукты» для сердца, обеспечивающие его важными микроэлементами.
Петрушка. Является богатым источником калия, нехватка которого может стать причиной аритмии.
Острый перец. Перец чили – еще один «суперпродукт» для поддержания хорошего состояния сердечной мышцы. По словам Малышевой, за день полезно съедать до 5 граммов, что благоприятно сказывается на функционировании сосудов и в связи с ним сердца.
«Люди, которые употребляют перец чили, имеют сосуды более эластичные, расширяющиеся хорошо, потому что он увеличивает продукцию окиси озота».
Скумбрия. Эта рыба является первоклассным доступным источником большого количества ненасыщенных жирных кислот омега-3, препятствующих развитию атеросклероза – сосудистой патологии, ассоциированной с образованием холестериновых бляшек.
«Для получения достаточного количества нужно всего 50 граммов скумбрии в сутки», - поделилась Малышева.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает сохранять хорошую форму после 40 лет.
Елена Малышева
ЗОЖ
врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, ведущая программ о здоровье
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