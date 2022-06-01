Доктор Малышева назвала доступные «суперпродукты» для сердца

«Сердце как мышца, которая работает всю жизнь без остановки, должна постоянно получать нужные ей питательные вещества», - заявили медики.

«Люди, которые употребляют перец чили, имеют сосуды более эластичные, расширяющиеся хорошо, потому что он увеличивает продукцию окиси озота».

«Для получения достаточного количества нужно всего 50 граммов скумбрии в сутки», - поделилась Малышева.