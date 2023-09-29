Эти продукты следует есть после употребления слишком большого количества сахара
Слишком много сахара оставляет неприятные следы в организме. Если вы хотите предотвратить тягу, боль в желудке и воспаление, вам следует сосредоточиться на следующих продуктах.
Иногда на тарелке оказывается лишний кусок торта или вся шоколадка съедается за один укус.
Это не идеально для тела, но важно для психического благополучия – и не должно вас демотивировать во время похудения и отвлекать от общего хорошего курса: ведь никто не идеален. Однако сахарные бомбы могут иметь и другие негативные симптомы, помимо угрызений совести, из-за большого количества дополнительных калорий.
Эти последствия грозят после слишком большого количества сахара
Боль в животе и проблемы с желудком, а также усталость, головные боли и еще больший голод могут быть одними из неприятных последствий слишком большого количества сахара.
«Если вы едите много сахара, уровень сахара в крови становится несбалансированным, и за ним быстро следует низкий уровень. Когда это происходит, организм обычно сразу же жаждет новых простых углеводов – это порочный круг», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Комбинация питательных веществ для уровня сахара в крови
Чтобы избежать этого цикла, следующий прием пищи должен быть направлен на стабилизацию уровня сахара в крови. Это означает: популярны белки, клетчатка и полезные жиры.
Потому что эти три компонента замедляют скорость поступления питательных веществ в кровоток. Кроме того, они активируют гормоны, удовлетворяющие аппетит.
В идеале эти три питательных вещества можно получить из большого количества богатых белком овощей и источников питательных жиров.
«Я полагаюсь на семена тыквы, чечевицу и авокадо. Нут, протеиновые порошки растительного происхождения также идеально подходят», - сказал Строков.
Вода и клетчатка для борьбы с тягой к еде
Что еще полезно для организма: сочетание большого количества воды и клетчатки. Это может помочь избавиться от неприятного чувства вздутия живота.
«Сочетание клетчатки и воды помогает промыть пищеварительную систему, что может уменьшить вздутие живота», — объясняет нутрициолог. «Кроме того, вы дольше чувствуете себя сытым, а это значит, что вы лучше контролируете свое пищевое поведение на следующий день. Ходить по магазинам, когда вы голодны и вам приходится выбирать продукты, — не лучшая идея: в вашей корзине оказывается много вредных для здоровья вещей».
Поэтому идеально начинать день с углеводов, богатых клетчаткой, таких как цельнозерновые продукты. Ежедневно следует выпивать не менее полутора-двух литров воды или несладкого чая.
«Через неделю пищеварительная система должна перекалиброваться с помощью этой здоровой диеты и прекратить тягу к вредным сладостям».
Противовоспалительные продукты
Одна из основных причин, по которой слишком много сахара вызывает плохое самочувствие, заключается в том, что он повышает уровень сахара в крови, тем самым усиливая воспаление в организме.
«Чтобы смягчить ущерб, следующий прием пищи должен включать много противовоспалительных продуктов», — рекомендует врач.
Для этого идеально подходят:
- Крестоцветные овощи, такие как капуста, брюссельская капуста и цветная капуста.
- Специи, такие как куркума и имбирь
- Семена, богатые омега-3, такие как семена льна.
Зеленые овощи успокаивают желудок
«Чрезмерное потребление сахара также может привести к тошноте и ощущению дискомфорта в области желудка. Зеленые горькие овощи могут очень помочь».
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