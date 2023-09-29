Эти продукты следует есть после употребления слишком большого количества сахара

Эти последствия грозят после слишком большого количества сахара

«Если вы едите много сахара, уровень сахара в крови становится несбалансированным, и за ним быстро следует низкий уровень. Когда это происходит, организм обычно сразу же жаждет новых простых углеводов – это порочный круг», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Комбинация питательных веществ для уровня сахара в крови

«Я полагаюсь на семена тыквы, чечевицу и авокадо. Нут, протеиновые порошки растительного происхождения также идеально подходят», - сказал Строков.

Вода и клетчатка для борьбы с тягой к еде

«Сочетание клетчатки и воды помогает промыть пищеварительную систему, что может уменьшить вздутие живота», — объясняет нутрициолог. «Кроме того, вы дольше чувствуете себя сытым, а это значит, что вы лучше контролируете свое пищевое поведение на следующий день. Ходить по магазинам, когда вы голодны и вам приходится выбирать продукты, — не лучшая идея: в вашей корзине оказывается много вредных для здоровья вещей».

«Через неделю пищеварительная система должна перекалиброваться с помощью этой здоровой диеты и прекратить тягу к вредным сладостям».

Противовоспалительные продукты

«Чтобы смягчить ущерб, следующий прием пищи должен включать много противовоспалительных продуктов», — рекомендует врач.

Крестоцветные овощи, такие как капуста, брюссельская капуста и цветная капуста.

Специи, такие как куркума и имбирь

Семена, богатые омега-3, такие как семена льна.

Зеленые овощи успокаивают желудок

«Чрезмерное потребление сахара также может привести к тошноте и ощущению дискомфорта в области желудка. Зеленые горькие овощи могут очень помочь».

Иногда на тарелке оказывается лишний кусок торта или вся шоколадка съедается за один укус.Это не идеально для тела, но важно для психического благополучия – и не должно вас демотивировать во время похудения и отвлекать от общего хорошего курса: ведь никто не идеален. Однако сахарные бомбы могут иметь и другие негативные симптомы, помимо угрызений совести, из-за большого количества дополнительных калорий.Боль в животе и проблемы с желудком, а также усталость, головные боли и еще больший голод могут быть одними из неприятных последствий слишком большого количества сахара.Чтобы избежать этого цикла, следующий прием пищи должен быть направлен на стабилизацию уровня сахара в крови. Это означает: популярны белки, клетчатка и полезные жиры.Потому что эти три компонента замедляют скорость поступления питательных веществ в кровоток. Кроме того, они активируют гормоны, удовлетворяющие аппетит.В идеале эти три питательных вещества можно получить из большого количества богатых белком овощей и источников питательных жиров.Что еще полезно для организма: сочетание большого количества воды и клетчатки. Это может помочь избавиться от неприятного чувства вздутия живота.Поэтому идеально начинать день с углеводов, богатых клетчаткой, таких как цельнозерновые продукты. Ежедневно следует выпивать не менее полутора-двух литров воды или несладкого чая.Одна из основных причин, по которой слишком много сахара вызывает плохое самочувствие, заключается в том, что он повышает уровень сахара в крови, тем самым усиливая воспаление в организме.Или даже лучше: вы можете специально предотвратить тягу к сладкому, полагаясь на сладкие, противовоспалительные ягоды. Они полны противовоспалительных флавоноидов и идеально подходят для удовлетворения постоянной тяги к сладкому.Ранее МедикФорум писал о полезных витаминах для борьбы со стрессом.

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