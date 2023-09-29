Артрит: врач назвала рабочие и проверенные стратегии профилактики

Хотите предотвратить остеоартрит и ищете практические советы? Эта статья информирует вас о профилактике остеоартрита и предлагает ценные советы для здоровой совместной жизни.





Остеоартроз – одно из самых распространенных заболеваний суставов у взрослых. Хрящевой слой в отдельных суставах продолжает уменьшаться. Это может привести к боли, ограничению движений и ограничению активности в повседневной жизни. На сегодняшний день до сих пор не существует лекарства от остеоартрита. Но правильное лечение может замедлить потерю хряща и облегчить симптомы.





"Типичные признаки включают боль или скованность суставов. Тем не менее, у некоторых из пострадавших также наблюдается мало симптомов. В принципе, остеоартроз может развиться в любом суставе. Однако чаще всего он возникает в коленном суставе (гонартроз), бедре (коксартроз), пальцах рук (например, остеоартрит Гебердена или Бушара) и позвоночнике (спондилоартроз)", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Частота и возраст

Первый шаг к предотвращению остеоартрита: регулярные физические упражнения

Регулярные физические упражнения важны для предотвращения остеоартрита.

"Особенно рекомендуются виды спорта, щадящие суставы, такие как плавание, пеший туризм и езда на велосипеде. Однако следует избегать высокоинтенсивных видов спорта с высоким риском травм".

Снятие давления на суставы: бинты, бандажи и питание

Такие вспомогательные средства, как эластичные бинты, мягкие подошвы обуви и костыли, могут помочь разгрузить суставы.

"Избыточный вес следует снижать с помощью сбалансированной диеты и достаточных физических упражнений, чтобы уменьшить нагрузку на суставы".

Роль диеты в профилактике остеоартрита

Еще одним важным фактором является диета. Противовоспалительная диета, богатая солью, овощами и фруктами (клетчаткой), хорошими жирами (жирные кислоты омега-3) и с низким содержанием продуктов животного происхождения, сладостей и продуктов из белой муки, может не только помочь предотвратить это заболевание, но и в случае уже имеющейся болезни уменьшить боль.

Основные факторы, повышающие риск остеоартроза

Такие факторы, как возраст, чрезмерная и неправильная нагрузка, метаболические заболевания и травмы, повышают риск развития остеоартрита. Однако наличие этих факторов не обязательно означает, что у вас остеоартрит.

Выводы

"Вы можете свести к минимуму риск развития остеоартрита с помощью проверенных стратегий, таких как упражнения с низкой нагрузкой, упражнения для укрепления прилегающих мышц и связок, а также здоровое управление весом и сбалансированное питание", - объясняет Андреева.

Начните профилактику прямо сейчас и начните жизнь со здоровыми суставами.

При остеоартрите хрящевой слой суставов с возрастом изнашивается все больше и больше. Он становится тоньше и грубее. Иногда износ хряща настолько серьезен, что в определенных частях сустава обнажается кость под хрящом. Из-за прогрессирующей потери хряща врачи также называют остеоартрит дегенеративным заболеванием суставов.Остеоартрит является наиболее распространенным заболеванием суставов у взрослых во всем мире. Это нормальный возрастной признак износа, поэтому от него особенно страдают пожилые люди. Иногда износ хряща возникает и у молодых людей, которые постоянно подвергают свои суставы большим нагрузкам (например, во время соревнований).Помимо возраста, на вероятность развития остеоартроза влияет и пол: до 55 лет им особенно страдают мужчины, а после 55 лет им заболевают все больше женщин.Ранее МедикФорум писал о разрушительном действии фруктозы на организм.

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