3 области вашего тела, на которых проявляться первые признаки тромбов

"ТГВ обычно поражает глубокую вену ноги, более крупную вену, которая проходит через мышцы икры и бедра, вызывая появление первых признаков в этой области", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломее специально для МедикФорум.

Икры

Лодыжка

Бедро.

«Классически ТГВ проявляется тупой болью в ноге, часто в икре, а иногда и в икре и бедре. Это часто сопровождается отеком лодыжки. В очень тяжелых случаях отек может распространиться на бедро. Бывают случаи, когда пациенты отмечают отек, но не болит, но это встречается реже».

«Если вы подозреваете, что у вас варикозное расширение вен, вам следует обратиться за советом к специалисту по венам, чтобы получить официальный диагноз и назначить лечение, чтобы снизить риск осложнений и ТГВ в долгосрочной перспективе».

Продукты против тромбов

"Хотя ни один продукт питания не может гарантировать предотвращение образования тромбов. Сбалансированный рацион может способствовать оздоровлению системы кровообращения".

Сгустки крови могут означать плохие новости, особенно когда они образуются в венах, что также известно как тромбоз глубоких вен.Тромбозом глубоких вен, или сокращенно ТГВ, страдает примерно один человек из каждой 1000 в России.Вызывает тревогу тот факт, что гелеобразные комки могут попасть через кровоток в легкие , где они могут закупорить один из кровеносных сосудов, что может привести к летальному исходу.Врач-кардиолог поделился с МедикФорум «ранними» тревожными признаками ТГВ на Неделе осведомленности о здоровье вен.Кардиолог также добавил, что это «особенно беспокоит», если одна нога опухла больше, чем другая, поскольку общие причины отека должны вызывать одинаковый отек обеих ног. Аациентам с варикозным расширением вен следует быть «особенно бдительными» при наблюдении за состоянием своих ног на предмет ТГВ.Если вы заметили красные признаки тромбов в ногах, «важно обратиться за медицинской помощью», добавил эксперт.Хорошей новостью является то, что многие отделения неотложной помощи проводят анализ крови под названием «D-димер», чтобы выявить тех, кто находится в группе риска.Некоторые продукты питания связаны со снижением риска образования тромбов или укреплением здоровья сердечно-сосудистой системы.К продуктам, которые помогут избежать образование ромбов относятся:Не только продукты, но и напитки могут снизить риск образования тромбов. Главный напиток, который может снизить риск, уже есть в кране на вашей кухне — вода. Питье достаточного количества воды помогает поддерживать правильный объем крови и способствует оптимальному кровообращению.Ранее МедикФорум писал о вреде винограда для пожилых людей.

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