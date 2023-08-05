Врач Варфоломеев: ранние признаки тромбов появляются, когда вы долго сидите или стоите

«В некоторых случаях люди могут заметить настораживающие признаки или симптомы, предшествующие развитию ТГВ, такие как боль или дискомфорт в ногах, особенно при длительном сидении или стоянии», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Припухлость

Покраснение

Тепло

Боль или нежность

Пораженная область также может казаться больше, чем другая нога.

«Сгустки крови могут быть опасны, если они отрываются и перемещаются в другие части тела. Когда тромб перемещается в легкие, он может вызвать опасное для жизни состояние, называемое легочной эмболией (ТЭЛА)».





Сгустки крови, образующиеся без уважительной причины, могут быть чрезвычайно опасны. Желеобразные комки могут оказаться опасными для жизни, если они отрываются и перемещаются по телу.Поэтому осведомленность о ранних предупредительных знаках находится на переднем крае. Кардиолог поделился «ранними» признаками образования тромбов в глубоких венах, также известных как тромбоз глубоких вен (ТГВ).При ТГВ гелеобразные скопления часто поражают такие места, как ваши ноги, что может вызывать тревогу.Это может предупредить вас о предстоящих проблемах, но важно отметить, что на появление симптомов могут влиять различные факторы. От размера сгустка до места, где он появился, сгустки крови могут заставить каждого реагировать по-разному.Если вы обнаружите какой-либо из этих предупредительных признаков, крайне важносказал врач.В результате нарушается нормальный кровоток и кислородный обмен в легких, что приводит к таким симптомам, как внезапная одышка и боль в груди.Ранее МедикФорум писал о вреде консервантов.

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