Врач Варфоломеев: ранние признаки тромбов появляются, когда вы долго сидите или стоите
Вызывает тревогу тот факт, что каждый четвертый человек умирает от причин, связанных с образованием тромбов, что делает ключевым моментом осведомленность о симптомах.
Сгустки крови, образующиеся без уважительной причины, могут быть чрезвычайно опасны. Желеобразные комки могут оказаться опасными для жизни, если они отрываются и перемещаются по телу.
Поэтому осведомленность о ранних предупредительных знаках находится на переднем крае. Кардиолог поделился «ранними» признаками образования тромбов в глубоких венах, также известных как тромбоз глубоких вен (ТГВ).
При ТГВ гелеобразные скопления часто поражают такие места, как ваши ноги, что может вызывать тревогу.
«В некоторых случаях люди могут заметить настораживающие признаки или симптомы, предшествующие развитию ТГВ, такие как боль или дискомфорт в ногах, особенно при длительном сидении или стоянии», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Это может предупредить вас о предстоящих проблемах, но важно отметить, что на появление симптомов могут влиять различные факторы. От размера сгустка до места, где он появился, сгустки крови могут заставить каждого реагировать по-разному.
Врач поделился, что общие «ранние» признаки ТГВ включают следующие проблемы в ноге:
- Припухлость
- Покраснение
- Тепло
- Боль или нежность
- Пораженная область также может казаться больше, чем другая нога.
«Сгустки крови могут быть опасны, если они отрываются и перемещаются в другие части тела. Когда тромб перемещается в легкие, он может вызвать опасное для жизни состояние, называемое легочной эмболией (ТЭЛА)».
В результате нарушается нормальный кровоток и кислородный обмен в легких, что приводит к таким симптомам, как внезапная одышка и боль в груди.
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