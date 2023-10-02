Нейробиолог Роршайб: долгий дневной сон ведет к сокращающим жизнь болезням
Нейробиолог Челси Роршайб посоветовала не спать днем больше 30 минут.
В качестве эксперта по сну Роршайб дала интервью изданию Newsweek, в котором заявила, что пристрастие к продолжительному дневному сну является нездоровой привычкой.
«Здоровый человек высыпается ночью, и у него не возникает потребности отдыхать днем», - констатировала специалистка.
Нейробиолог отметила, что спать днем не запрещено, но дневной сон, помогающий человеку почувствовать себя лучше, не должен длиться больше 30 минут, на него вполне достаточно тратить и 10 или 20 минут. Столь короткого отдыха днем хватает, чтобы, например, ослабло напряжение, улучшилась концентрация внимания, работоспособность. Роршайб предупредила, что более долгий дневной сон ведет к сокращающим жизнь болезням.
«Продолжительный дневной сон сбивает естественные ритмы, что может спровоцировать трудности с засыпанием и бессонницу, а также проблемы со здоровьем и сокращение продолжительности жизни».
По словам эксперта по сну, нарушение естественных биоритмов делает организм подверженным диабету, раку, ожирению, сердечно-сосудистым болезням, гормональным нарушениям деменции. Привычка долго спать днем ассоциируется с высоким риском всех перечисленных патологий.
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