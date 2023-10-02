Нейробиолог Роршайб: долгий дневной сон ведет к сокращающим жизнь болезням

«Здоровый человек высыпается ночью, и у него не возникает потребности отдыхать днем», - констатировала специалистка.

«Продолжительный дневной сон сбивает естественные ритмы, что может спровоцировать трудности с засыпанием и бессонницу, а также проблемы со здоровьем и сокращение продолжительности жизни».

В качестве эксперта по сну Роршайб дала интервью изданию Newsweek, в котором заявила, что пристрастие к продолжительному дневному сну является нездоровой привычкой.Нейробиолог отметила, что спать днем не запрещено, но дневной сон, помогающий человеку почувствовать себя лучше, не должен длиться больше 30 минут, на него вполне достаточно тратить и 10 или 20 минут. Столь короткого отдыха днем хватает, чтобы, например, ослабло напряжение, улучшилась концентрация внимания, работоспособность. Роршайб предупредила, что более долгий дневной сон ведет к сокращающим жизнь болезням.По словам эксперта по сну, нарушение естественных биоритмов делает организм подверженным диабету, раку, ожирению, сердечно-сосудистым болезням, гормональным нарушениям деменции. Привычка долго спать днем ассоциируется с высоким риском всех перечисленных патологий.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких заболеваниях начинает меняться привычное положение тела.

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