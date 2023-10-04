Диетолог назвала 6 диетических приемов, которые продлят вашу жизнь

«Диета играет важную роль в регулировании уровня сахара в крови, контроле веса, здоровье кишечника, иммунной функции, здоровье сердечно-сосудистой системы и психическом благополучии. Диетические потребности могут быть очень индивидуальными и зависеть от многих факторов, варьирующихся от человека к человеку. Всегда начинайте с небольших изменений в своем рационе, чтобы добиться более устойчивого подхода к изменениям», - говорит врач-диетолог Леметина Юлия специально для МедикФорум.

Сосредоточьтесь на том, чтобы добавить больше цвета в свою тарелку

«Глядя на свою тарелку, постарайтесь добавить как можно больше разных цветов, представляя себе радугу цветов. Чем больше цвета, тем больше фитонутриентов и антиоксидантов вы потребляете, которые помогают кормить кишечные микроорганизмы и дают организму заряд питательных веществ».





Ограничьте потребление кофеина

"Постепенно сокращая потребление кофеина, вы можете улучшить качество сна, что, вероятно, окажет положительное влияние на ваше общее состояние здоровья".

Увеличьте потребление растительной пищи

«Эти продукты богаты клетчаткой, антиоксидантами, витаминами и минералами, которые могут поддерживать гормоны, здоровье кишечника, пути детоксикации и выведения».

Сосредоточьтесь на здоровых жирах

"Полезные жиры, такие как мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, содержащиеся в таких продуктах, как оливковое масло, оливки, авокадо, орехи, семена и жирная рыба (лосось, сардины, форель, сельдь, анчоусы и скумбрия), могут улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы".

Ограничьте добавленный сахар

Употребляйте гидратацию адекватно

"Поддержание гидратации также поддерживает когнитивные функции и здоровое пищеварение, предотвращая запоры. Старайтесь выпивать не менее 1,5 литров воды в день".

Ваш ежедневный рацион сильно влияет на ваше здоровье, а продукты и напитки, которые вы потребляете, могут влиять на различные аспекты вашего физического, психического и эмоционального благополучия.Сосредоточение внимания на сбалансированной тарелке и употреблении питательных веществ везде, где только возможно, поможет поддержать ваше тело изнутри.В последние годы, безусловно, наблюдается тенденция к улучшению здоровья кишечника, и это правильно, поскольку 70 процентов нашей иммунной системы находится в кишечнике, что делает его особенно важным при рассмотрении вопросов поддержки иммунитета.Сосредоточение внимания на том, чтобы добавить больше цвета и разнообразия в вашу тарелку, — это отличный способ начать поддерживать здоровье кишечника и увеличить количество полезных кишечных бактерий, чтобы помочь бороться с этими надоедливыми микробами.Кофеин является стимулятором, который может мешать сну, особенно если его употреблять в больших количествах или перед сном.Существуют ошеломляющие исследования, показывающие, что те, кто плохо спит, с большей вероятностью заболевают инфекциями/простудами; и что наш гормон сна, мелатонин, обладает глубокой способностью модулировать и укреплять иммунную систему, не в последнюю очередь благодаря своим противовоспалительным и антиоксидантным свойствам.Потребляйте разнообразные фрукты, овощи, цельнозерновые, бобовые, бобовые, специи и травы.Было доказано, что жирные кислоты омега-3, содержащиеся в жирной рыбе и семенах, таких как льняное семя, помогают снизить уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), избыток которого может привести к накоплению бляшек в артериях и увеличению риск сердечно-сосудистых заболеваний.Добавление 1–2 столовых ложек полезных жиров в каждый прием пищи — отличное начало.Чрезмерное потребление сахара связано с ожирением, диабетом 2 типа и другими проблемами со здоровьем, которые могут значительно сократить продолжительность вашей жизни из-за клеточного процесса, называемого гликированием.Сладкие продукты и напитки часто содержат мало (если вообще вообще) питательных веществ и плохо насыщают, что приводит к чрезмерному потреблению и повышенному риску ожирения.Сладкие продукты и напитки также вызывают резкие скачки и падения уровня сахара в крови, что со временем может привести к резистентности к инсулину и повышенному риску развития диабета 2 типа. Ограничение ультрапереработанных сладких продуктов имеет важное значение для общего здоровья и долголетия.Вода необходима для различных клеточных процессов в организме.Она помогает транспортировать питательные вещества, кислород и гормоны к клеткам и удалять отходы из клеток, играя ключевую роль в естественных процессах детоксикации организма. Он помогает выводить токсины и отходы из организма, снижая риск проблем со здоровьем, связанных с накоплением токсинов.Ранее МедикФорум писал о пользе какао и зеленого чая.

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