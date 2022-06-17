Дефицит витамина B12: психический признак, который проявляется в вашей повседневной жизни
B12 — это водорастворимый витамин, который можно получить с помощью разнообразной диеты или пищевых добавок. Этот витамин играет несколько ролей в вашем организме, начиная от заботы о функции вашей центральной нервной системы и заканчивая поддержанием здоровья клеток крови. Его отсутствие может проявляться в вашем настроении.
Невролог Александра Алехина рассказала специально для МедикФорум о психическом признаке дефицита этого важного витамина:
«Дефицит витамина B12 напрямую связан с повышенным риском развития депрессии. Это потому, что B12 необходим для обеспечения правильной работы вашей центральной нервной системы. Когда у вас дефицит этого витамина, это может иметь прямое влияние на ваше психическое здоровье».
Этот витамин играет роль в производстве химических веществ в мозге, которые влияют на ваше настроение и другие функции мозга.
«Одно исследование даже показало, что дефицит витамина B12 может привести к более серьезным проблемам с психическим здоровьем, включая психоз, деменцию, делирий и расстройства настроения».
В исследовании были рассмотрены различные исследования, изучающие связь между депрессией и этим питательным веществом. Они обнаружили, что более низкие уровни витамина B12 коррелируют с усилением депрессии. Исследовательская группа также заметила, что прием добавок B12 может быть полезен для людей с депрессией.
«Недостаточный уровень витамина B12 может привести к повышению уровня гомоцистеина, аминокислоты, содержащей серу. Это может увеличить окислительный стресс, гибель клеток и, как следствие, повреждение вашей ДНК».
Хотя есть некоторые исследования, подчеркивающие связь между депрессией и B12, необходимы дополнительные исследования, чтобы полностью понять эту связь.
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