Дефицит витамина B12: психический признак, который проявляется в вашей повседневной жизни

«Дефицит витамина B12 напрямую связан с повышенным риском развития депрессии. Это потому, что B12 необходим для обеспечения правильной работы вашей центральной нервной системы. Когда у вас дефицит этого витамина, это может иметь прямое влияние на ваше психическое здоровье».

Этот витамин играет роль в производстве химических веществ в мозге, которые влияют на ваше настроение и другие функции мозга.

«Одно исследование даже показало, что дефицит витамина B12 может привести к более серьезным проблемам с психическим здоровьем, включая психоз, деменцию, делирий и расстройства настроения».

«Недостаточный уровень витамина B12 может привести к повышению уровня гомоцистеина, аминокислоты, содержащей серу. Это может увеличить окислительный стресс, гибель клеток и, как следствие, повреждение вашей ДНК».