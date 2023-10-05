Худшее время для еды во время менопаузы - это "убийство" для возможности снижения веса

«Из-за влияния циркадных ритмов на наш метаболизм ночь — худшее время дня для догонялки калорий», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«Управление временем приема пищи приобретает все большую популярность благодаря своей роли в контроле веса, регулировании уровня глюкозы в крови, улучшении сна и, возможно, снижении риска рака».

"Один из способов, которым женщины могут следовать этому правилу, — это закончить прием пищи в 19:00 и не есть снова до 7 утра, чтобы появилось 12-часовое окно. Прежде чем изучать этот метод, лучше поговорить со своим терапевтом или врачом, чтобы вы могли обсудить любые риски".

Когда женщины становятся старше, они могут начать замечать, что цифры на весах растут, даже если их привычки в еде не изменились. В годы до и во время менопаузы женщины могут начать набирать вес, который может продолжаться со скоростью 1,5 килограмма каждый год в течение пятидесяти лет.Причина, по которой женщины прибавляют в весе во время менопаузы, заключается в гормональных изменениях, которые означают, что они набирают вес в области живота, а не в области бедер и бедер.Однако следует отметить, что образ жизни и генетические факторы могут влиять на увеличение веса. Несмотря на то, что существует множество диет и добавок, которые эксперты рекомендуют при наборе веса в менопаузе, изменение времени дня, когда вы едите, может помочь в борьбе с увеличением веса в менопаузе.Врач-диетолог рассказала, что «когда вы едите, имеет значение». Если вы недоедаете в начале дня или чрезмерно ограничиваете еду, чтобы похудеть, вы с большей вероятностью переедите позже днем и ночью.Причина, по которой мы едим, — это естественные циркадные ритмы нашего организма. Постоянное употребление пищи будет регулировать уровень энергии и не позволит людям есть слишком много, когда они голодны.Прием пищи поздно вечером может затруднить похудение. Врач сказала, что женщинам следует избегать слишком большого количества еды и слишком поздно, посколькуПерекус во второй половине дня также может затруднить потерю веса, особенно если вы едите бездумно. То, что женщина делает с 15:00 каждый день, можетОна добавила:Чтобы не перекусывать во второй половине дня, доктор предложила есть в течение восьми-12 часов в день, а затем не есть все остальное время. Хотя это отличный совет для тех, кто хочет похудеть, она сказала, что это особенно важно во время менопаузы.Ранее МедикФорум писал о пользе шампиньонов для здоровья.

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