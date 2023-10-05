Причины потери зрения из-за катаракты - от процессов старения до травм

Хотите знать, почему возникает катаракта и какие факторы риска могут этому способствовать? Мы объясним различные причины катаракты, чтобы лучше понять это распространенное заболевание глаз.



Естественный процесс старения

Катаракта часто связана с возрастом. В норме хрусталик глаза прозрачный и гибкий, что позволяет ему менять форму по мере необходимости. Однако с возрастом гибкость хрусталика глаза снижается, что может привести к помутнению.





"Около 90 процентов всех случаев катаракты связаны с возрастом", - говорит врач общей практики Александрова Елена специально для МедикФорум.



Диабет и другие метаболические заболевания



"Еще одной причиной катаракты может быть сахарный диабет. При сахарном диабете содержание сахара в глазной жидкости увеличивается, что приводит к тому, что избыток сахара откладывается в хрусталике и делает его мутным".





Другие метаболические заболевания, такие как дефицит кальция или гиперактивность паращитовидной железы, также могут привести к катаракте.



Заболевания глаз и травмы глаз

Катаракта также может быть вызвана другими заболеваниями глаз, такими как воспаление глаз или тяжелая близорукость. Травмы глаз также могут спровоцировать катаракту.



Наследственность и инфекционные заболевания

Генетические дефекты или инфекционные заболевания во время беременности могут привести к рождению ребенка с катарактой.



Редкие причины



"В редких случаях катаракту могут спровоцировать дефекты метаболизма хрусталика, неправильное питание, интенсивное курение, радиоактивное излучение и ультрафиолет (УФ-свет)", - объясняет Александрова.



Симптомы и диагностика

Диагностика катаракты требует детального обследования у офтальмолога.





"Симптомы могут включать ухудшение зрения и повышенную чувствительность к свету".





Важно, чтобы родственники знали симптомы катаракты и могли правильно их интерпретировать, поскольку пострадавшие часто неправильно оценивают ухудшение зрения или игнорируют его.