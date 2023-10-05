Елена Малышева: резкое снижение давления может означать катастрофу с организмом

«Артериальное давление зависит от двух факторов. Первый – сколько крови в организме. Второй – расширен, сужен или в тонусе сосуд», - отметил кардиолог Гандельман.

«Давление снижается, когда с вами происходит какая-то катастрофа», - подчеркнула Малышева.

«После этого замеряется давление. Если оно понижено, но человек чувствует себя хорошо, можно уже не переживать, но если оно низкое, а состояние ухудшается, следует обратиться за медицинской помощью», - подсказала Малышева.

Кардиолог Герман Гандельман сообщил россиянам, что низким считается артериальное давление, «верхние» цифры которого не дотягивают до 90.Если давление человека вдруг резко падает до этих показателей, подобная гипотония может оказаться тревожным признаком, указывающим на тяжелые нарушения. В частности, на внутреннее кровотечение.Его телевизионная коллега Елена Малышева уточнила, что резкое снижение давления может означать кровотечение в пищеварительном тракте. Кроме того, резкое прекращение нормальных функций сосудистой системы бывает связано с нарушениями сердца. Низкое давление может быть следствием таких состояний как аритмия или развивающийся инфаркт миокарда.Также она обратила внимание на то, что во многих случаях снижение давления означает переутомление и нехватку жидкости в организме. Состояния, которые усиливают потери воды телом, способствуют тому, что давление становится ниже и возникает дискомфорт.При очень резком падении давления могут возникать головокружение, бледность, дурнота, слабость, обморок. Может серьезно пострадать головной мозг, который начинает хуже обеспечиваться кровью. Человеку в этом случае нужно попытаться дать выпить воды, она помогает восполнить объем крови, которая циркулирует в организме. Также полезно сесть или прилечь и приподнять ноги, так как кровь застаивается в них.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой бывает боль в груди при стенокардии.

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