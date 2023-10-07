Онколог рассказал о семи признаках растущей опухоли в груди

«Следите за тем, как выглядит и ощущается ваша грудь, проверяя, нет ли набухших участков. Ямочки, сморщивания, натяжения или внутренняя депрессия кожи могут быть признаками того, что что-то происходит под поверхностью. Важно осматривать свою грудь, а также ощупывать уплотнения и замечать любые изменения во внешнем виде или тонусе кожи», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Цвет

Появление

Инверсия.

«Иногда рак молочной железы может привести к тому, что из сосков начнут течь кровавые выделения. Сообщите своему врачу, если это произойдет, и он или она может направить вас на дополнительные анализы».

«Существует множество разных причин, по которым кожа может чесаться или раздражаться, но важно исключить рак молочной железы».

Комки и шишки

Припухлость

Ямочка или депрессивная кожа

Изменения соска

Кровавые выделения

Раздражение кожи или изменение текстуры.

«Многие признаки и симптомы рака молочной железы, включая уплотнения в груди, не являются раковыми. Но по-прежнему крайне важно обращать внимание на свое тело и обращаться за помощью, если вы заметили что-то ненормальное для вас».





Профилактика рака молочной железы

Ожирение

Плохое питание

Недостаток физических упражнений

Употребление алкоголя

Заместительная гормональная терапия (эстроген или прогестерон) при менопаузе

Отсутствие ребенка или более старший возраст при первых родах.

Октябрь — месяц осведомленности о раке молочной железы. Врач-онколог делится признаками заболевания, которое может поражать мужчин и женщин.При первых признаках уплотнения в ткани молочной железы, будь то мужчина или женщина, необходимо обратиться к врачу.Врач рекомендовал проверить всю ткань молочной железы, включая подмышки. Обратите внимание на любые отеки тканей молочной железы, которые являются «указателем того, что что-то не так».Изменения сосков также требуют дальнейшего исследования, которое включает изменения в:Любые такие изменения следуетТакже следите за любыми раздражениями или изменениями текстуры кожи, такими как зуд, покраснение и сухость кожи.Любая ткань молочной железы, которая «горячая на ощупь или имеет красный цвет», должна быть проверена врачом общей практики.Чем раньше будет обнаружен любой тип рака, тем выше шансы на полное выздоровление.Рак молочной железы невозможно полностью предотвратить, но есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы снизить риск развития этого заболевания. Это начинается со знания факторов риска рака молочной железы и того, как каждый из них может или не может повлиять на вас.Некоторые факторы риска рака молочной железы связаны с вашим образом жизни. Изменение или отказ от этих вариантов может снизить риск заболевания.Ранее МедикФорум писал о самом важном витамине для здоровья.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.