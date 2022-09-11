Кожа, похожая на апельсиновую корку, сигнализирует о раке груди – онколог Воробьев

"Уплотнение — не единственный физический симптом, на который следует обращать внимание. Вмятины на коже, искривление или инверсия сосков и секреция сосков в течение определенного периода времени могут быть вызваны раком. А в редких случаях у пациента может наблюдаться изрытая или «апельсиновая корка» кожа на груди, что обычно сопровождается покраснением кожи. Это происходит в случаях воспалительного рака молочной железы", - говорит Воробьев.

«Лимфедема предполагает наличие раковых клеток в дерме кожи. Женщины приходят ко мне с легким покраснением кожи, но это не воспалительный рак молочной железы, но мы не можем рисковать», - объясняет онколог.