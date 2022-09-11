Кожа, похожая на апельсиновую корку, сигнализирует о раке груди – онколог Воробьев
Когда речь идет об определенных видах рака, многие из нас могут подумать, что знают признаки, на которые следует обращать внимание. Одной из таких итераций болезни является рак молочной железы, при котором коллективное сознание окружает проверку груди на наличие уплотнений. Но это состояние может проявляться не только по-разному, но и может быть непонимание того, как лучше всего себя осматривать.
Рак молочной железы является наиболее распространенной формой рака в мире. И это четвертая по распространенности причина смертности от рака, на которую приходится семь процентов всех смертей от рака. В эксклюзивном интервью с Медикфорум, онколог Андрей Воробьев поделился некоторыми важными сигналами болезни.
"Уплотнение — не единственный физический симптом, на который следует обращать внимание. Вмятины на коже, искривление или инверсия сосков и секреция сосков в течение определенного периода времени могут быть вызваны раком. А в редких случаях у пациента может наблюдаться изрытая или «апельсиновая корка» кожа на груди, что обычно сопровождается покраснением кожи. Это происходит в случаях воспалительного рака молочной железы", - говорит Воробьев.
Воспалительный рак молочной железы встречается редко — менее четырех процентов. Это действительно плохо понимают. Именно тогда вы получаете презентацию, а у меня было две женщины за последние шесть месяцев, покраснение большей части кожи груди, и это покраснение сопровождается почти изъязвлением кожи.
Если вы блокируете лимфатический дренаж кожи, вы вызываете то, что называется лимфедемой, которая выглядит как кожура апельсина, где кожные фолликулы преувеличены из-за увлажнения кожи.
«Лимфедема предполагает наличие раковых клеток в дерме кожи. Женщины приходят ко мне с легким покраснением кожи, но это не воспалительный рак молочной железы, но мы не можем рисковать», - объясняет онколог.
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