Врач Серебренникова назвала тревожный постковидный симптом, который должен проверяться
Некоторые симптомы, возможные после COViD-19, нуждаются в проверке, поскольку могут говорить об инфекциях, возникших как осложнение перенесенного заболевания.
В интервью врача общей практики Екатерины Серебренниковой прозвучало предупреждение о том, что люди, переболевшие COVID-19, могут столкнуться с тревожным постковидным симптомом в виде «температурного хвоста». Врач назвала данное явление часто встречающейся проблемой.
«У пациента наблюдаются либо небольшие скачки температуры (обычно не выше 37,5), либо температура выше 37,5 градуса держится длительное время», - объяснила Серебренникова, как может проявляться данное осложнение.
Медик добавила, что возникновение такого постковидного симптома является внешним отражением воспаления, продолжающегося в организме. Воспаление, которое не проходит у переболевших ковидом, может говорить о том, что вирус «ударил» по уязвимым точкам, сыграв роль пускового механизма других инфекций – например, возникающих в мочевыделительной системе, поджелудочной железе, суставах, щитовидке. Вот почему тревожные признаки плохого самочувствия в постковидный период должны проверяться у врачей – это помогает выявить проблему и начать лечение, не допуская перехода возникшего инфекционного процесса в хроническую стадию.
Серебренникова добавила, что на фоне повышенной температуры человек может ощущать общее недомогание, перепады давления, симптомы ревматоидного характера.
«Если температура тела держится выше 37,5 градуса и сопровождается одышкой, низкой сатурацией и сильно выраженной слабостью, нужно обязательно обратиться за медицинской помощью», - констатировала эксперт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, когда нужно обращаться к врачу по поводу ночного мочеиспускания.
Екатерина Серебренникова
Здоровье
врач общей практики
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