Врач Серебренникова назвала тревожный постковидный симптом, который должен проверяться

«У пациента наблюдаются либо небольшие скачки температуры (обычно не выше 37,5), либо температура выше 37,5 градуса держится длительное время», - объяснила Серебренникова, как может проявляться данное осложнение.

«Если температура тела держится выше 37,5 градуса и сопровождается одышкой, низкой сатурацией и сильно выраженной слабостью, нужно обязательно обратиться за медицинской помощью», - констатировала эксперт.