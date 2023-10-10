Хронический стресс и депрессия приводят к деменции - врач-невролог

"Результаты показали, что люди, страдающие от хронического стресса или депрессии, с большей вероятностью развивают болезнь Альцгеймера — наиболее распространенную форму деменции. А у людей, испытывающих и стресс, и депрессию, на самом деле в четыре раза чаще диагностируется болезнь Альцгеймера", - говорит врач-невролог Александра Алехина, комментируя исследование специально для МедикФорум.

«Риск все еще очень мал, а причинно-следственная связь неизвестна, но, тем не менее, это открытие важно, поскольку оно позволяет нам улучшить профилактические усилия и понять связи с другими факторами риска деменции», — сказала врач-невролог. «У людей этой возрастной группы очень редко развивается деменция, поэтому нам необходимо выявить все возможные факторы риска заболевания. Этот диагноз чаще встречается у людей, страдающих хроническим стрессом или депрессией, но потребуются дополнительные исследования, если мы хотим продемонстрировать какую-либо причинно-следственную связь».

Повышенное артериальное давление

Сердечное заболевание

Гладить

Ожирение

Диабет.

Головные боли или головокружение

Мышечное напряжение или боль

Проблемы с желудком

Боль в груди или учащенное сердцебиение

Сексуальные проблемы

Трудности с концентрацией внимания

Сложно принимать решения

Чувство подавленности

Постоянное беспокойство

Забывчивость

Раздражительность и вспыльчивость

Спите слишком много или слишком мало

Едите слишком много или слишком мало

Избегание определенных мест или людей

Больше пьете или курите.

Вы изо всех сил пытаетесь справиться со стрессом.

То, что вы пробуете сами, не помогает.

Вы бы предпочли получить направление от терапевта.

Деменция – это синдром, связанный с продолжающимся упадком мозга.Как таковое оно обычно вызывает проблемы с памятью, настроением и поведением, а также другие изменения.Деменция обычно связана с повреждением или гибелью клеток головного мозга, что может быть вызвано рядом причин, таких как накопление аномальных белков или снижение притока крови к мозгу.Исследования также показали, что такие факторы, как диета, курение, ожирение, отсутствие физических упражнений и высокое кровяное давление, могут увеличить вероятность развития деменции.Новое исследование выявило потенциальную связь между деменцией и проблемой, с которой многие люди сталкиваются ежедневно, — стрессом.Исследователи проанализировала данные более 44 440 пациентов в возрасте от 18 до 65 лет, живущих с хроническим стрессом и/или депрессией. За ними следили в течение восьми лет, чтобы увидеть, у скольких из них была диагностирована болезнь Альцгеймера.Для сравнения: еще 1,3 миллиона человек той же возрастной группы не страдали хроническим стрессом или депрессией.Результаты могут помочь предотвратить деменцию в будущем.В рамках этого исследования пациент считался живущим с хроническим стрессом, если он или она находились в состоянии стресса без возможности восстановления в течение как минимум шести месяцев.Стресс связан с рядом проблем со здоровьем.Алехина рекомендует обратиться за помощью к врачу общей практики, если:Ранее МедикФорум писал о пользе клетчатки и пробиотиков.

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