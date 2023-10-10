Хронический стресс и депрессия приводят к деменции - врач-невролог
Люди, страдающие как хроническим стрессом, так и депрессией, также в четыре раза чаще заболевали этим заболеванием.
Деменция – это синдром, связанный с продолжающимся упадком мозга.
Как таковое оно обычно вызывает проблемы с памятью, настроением и поведением, а также другие изменения.
Деменция обычно связана с повреждением или гибелью клеток головного мозга, что может быть вызвано рядом причин, таких как накопление аномальных белков или снижение притока крови к мозгу.
Исследования также показали, что такие факторы, как диета, курение, ожирение, отсутствие физических упражнений и высокое кровяное давление, могут увеличить вероятность развития деменции.
Новое исследование выявило потенциальную связь между деменцией и проблемой, с которой многие люди сталкиваются ежедневно, — стрессом.
"Результаты показали, что люди, страдающие от хронического стресса или депрессии, с большей вероятностью развивают болезнь Альцгеймера — наиболее распространенную форму деменции. А у людей, испытывающих и стресс, и депрессию, на самом деле в четыре раза чаще диагностируется болезнь Альцгеймера", - говорит врач-невролог Александра Алехина, комментируя исследование специально для МедикФорум.
Исследователи проанализировала данные более 44 440 пациентов в возрасте от 18 до 65 лет, живущих с хроническим стрессом и/или депрессией. За ними следили в течение восьми лет, чтобы увидеть, у скольких из них была диагностирована болезнь Альцгеймера.
Для сравнения: еще 1,3 миллиона человек той же возрастной группы не страдали хроническим стрессом или депрессией.
Результаты могут помочь предотвратить деменцию в будущем.
«Риск все еще очень мал, а причинно-следственная связь неизвестна, но, тем не менее, это открытие важно, поскольку оно позволяет нам улучшить профилактические усилия и понять связи с другими факторами риска деменции», — сказала врач-невролог. «У людей этой возрастной группы очень редко развивается деменция, поэтому нам необходимо выявить все возможные факторы риска заболевания. Этот диагноз чаще встречается у людей, страдающих хроническим стрессом или депрессией, но потребуются дополнительные исследования, если мы хотим продемонстрировать какую-либо причинно-следственную связь».
В рамках этого исследования пациент считался живущим с хроническим стрессом, если он или она находились в состоянии стресса без возможности восстановления в течение как минимум шести месяцев.
Стресс связан с рядом проблем со здоровьем.
Он может привести к таким проблемам, как:
- Повышенное артериальное давление
- Сердечное заболевание
- Гладить
- Ожирение
- Диабет.
- Головные боли или головокружение
- Мышечное напряжение или боль
- Проблемы с желудком
- Боль в груди или учащенное сердцебиение
- Сексуальные проблемы
- Трудности с концентрацией внимания
- Сложно принимать решения
- Чувство подавленности
- Постоянное беспокойство
- Забывчивость
- Раздражительность и вспыльчивость
- Спите слишком много или слишком мало
- Едите слишком много или слишком мало
- Избегание определенных мест или людей
- Больше пьете или курите.
- Вы изо всех сил пытаетесь справиться со стрессом.
- То, что вы пробуете сами, не помогает.
- Вы бы предпочли получить направление от терапевта.
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