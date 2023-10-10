Хронический стресс и депрессия приводят к деменции - врач-невролог

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Хронический стресс и депрессия приводят к деменции - врач-невролог


Люди, страдающие как хроническим стрессом, так и депрессией, также в четыре раза чаще заболевали этим заболеванием.


Деменция – это синдром, связанный с продолжающимся упадком мозга.

Как таковое оно обычно вызывает проблемы с памятью, настроением и поведением, а также другие изменения.

Деменция обычно связана с повреждением или гибелью клеток головного мозга, что может быть вызвано рядом причин, таких как накопление аномальных белков или снижение притока крови к мозгу.

Исследования также показали, что такие факторы, как диета, курение, ожирение, отсутствие физических упражнений и высокое кровяное давление, могут увеличить вероятность развития деменции.

Новое исследование выявило потенциальную связь между деменцией и проблемой, с которой многие люди сталкиваются ежедневно, — стрессом.

"Результаты показали, что люди, страдающие от хронического стресса или депрессии, с большей вероятностью развивают болезнь Альцгеймера — наиболее распространенную форму деменции. А у людей, испытывающих и стресс, и депрессию, на самом деле в четыре раза чаще диагностируется болезнь Альцгеймера", - говорит врач-невролог Александра Алехина, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Исследователи проанализировала данные более 44 440 пациентов в возрасте от 18 до 65 лет, живущих с хроническим стрессом и/или депрессией. За ними следили в течение восьми лет, чтобы увидеть, у скольких из них была диагностирована болезнь Альцгеймера.

Для сравнения: еще 1,3 миллиона человек той же возрастной группы не страдали хроническим стрессом или депрессией.

Результаты могут помочь предотвратить деменцию в будущем.

«Риск все еще очень мал, а причинно-следственная связь неизвестна, но, тем не менее, это открытие важно, поскольку оно позволяет нам улучшить профилактические усилия и понять связи с другими факторами риска деменции», — сказала врач-невролог. «У людей этой возрастной группы очень редко развивается деменция, поэтому нам необходимо выявить все возможные факторы риска заболевания. Этот диагноз чаще встречается у людей, страдающих хроническим стрессом или депрессией, но потребуются дополнительные исследования, если мы хотим продемонстрировать какую-либо причинно-следственную связь».

В рамках этого исследования пациент считался живущим с хроническим стрессом, если он или она находились в состоянии стресса без возможности восстановления в течение как минимум шести месяцев.

Стресс связан с рядом проблем со здоровьем.

Он может привести к таким проблемам, как:
  • Повышенное артериальное давление
  • Сердечное заболевание
  • Гладить
  • Ожирение
  • Диабет.
Признаки стресса:
  • Головные боли или головокружение
  • Мышечное напряжение или боль
  • Проблемы с желудком
  • Боль в груди или учащенное сердцебиение
  • Сексуальные проблемы
  • Трудности с концентрацией внимания
  • Сложно принимать решения
  • Чувство подавленности
  • Постоянное беспокойство
  • Забывчивость
  • Раздражительность и вспыльчивость
  • Спите слишком много или слишком мало
  • Едите слишком много или слишком мало
  • Избегание определенных мест или людей
  • Больше пьете или курите.
Алехина рекомендует обратиться за помощью к врачу общей практики, если:
  • Вы изо всех сил пытаетесь справиться со стрессом.
  • То, что вы пробуете сами, не помогает.
  • Вы бы предпочли получить направление от терапевта.


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