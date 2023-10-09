Врач Королева: дефицит витаминов В при отказе от мяса может довести до инсульта

«Недостаток витаминов группы B в организме может приводить к повышению уровня аминокислоты гомоцистеина, что в свою очередь чревато увеличением риска атеросклеротического поражения сосудов», - уточнила Королева в разговоре с «ОСН».

Отказу от мяса сегодня пытаются следовать многие люди. Но принимая такое решение импульсивно, без согласования с врачом, можно серьезно себе навредить, – об этом предупредила в интервью Маргарита Королева. В частности, отметила специалистка, организм человека, который не ест мясо, начинает испытывать нехватку витаминов комплекса В (содержащихся преимущественно в животной пище или хорошо усваиваемых только из нее). Например, из растительных продуктов крайне сложно получать витамин B12, витамин B6 или витамин B9.Врач заявила: дефицит названных витаминов вредит сосудистой системе.Таким образом, продолжила врач, дефицит витаминов В при отказе от мяса может довести человека до инсульта или инфаркта. Особенно тесно сопряжен с риском этих катастроф дефицит витаминов B6 и B12, подчеркнула эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пострадать от инсульта или инфаркта можно в условиях очень низкого атмосферного давления.

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