Врач Халиль: нервное напряжение и недосып могут стать причиной изжоги

186 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/young-man-feeling-sick-and-holding-his-chest-in-pain-while-drinking-tea-in-the-living-room_26343755.htm#query=heartburn&position=4&from_view=search&track=sph
изжога

Врач-гастроэнтеролог Милана Халиль рассказала, как стрессовые события могут повлиять на работу желудочно-кишечного тракта.

Врач Халиль проинформировала, что разного рода стресс. С которым сталкиваются люди, оказывает значительное влияние на функционирование ЖКТ. В частности, нервное напряжение и недосып могут стать причиной изжоги.

«Стресс – одна из ведущихпричин возникновения изжоги. Нервная работа, ссоры и хронический недосып могут привести к нарушению работы желудочно-кишечного тракта», - сказала Милана Халиль, беседуя с «Газетой.Ru».

Специалистка добавила, что пациент с изжогой вполне может получить направление на консультацию с психотерапевтом или психиатром.

Говоря о других возможных причинах изжоги, врач обратила внимание на то, что возникать некомфортное состояние может из-за нерационального питания, избыточного веса, употребления спиртного и курения. Тесная одежда, туго затянутый ремень тоже способны вызвать появление изжоги. Возникает она и в условиях  интенсивной физической работы. Зачастую изжога склонна появляться или усиливаться после съеденной пищи или в связи с изменением положения тела.

«Изжога может сопровождаться такими неспецифическими проявлениями, как першение в горле, сухой кашель, поэтому важно своевременно обратиться к врачу для правильной постановки диагноза», - подчеркнула эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему после еды может возникать сильная сонливость.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Милана Халиль
Милана Халиль
Здоровье
врач-гастроэнтеролог , терапевт
Читать MedikForum.ru в
Терапевт назвала серьезные заболевания с признаком в виде изжоги
Врач назвала простые способы избавиться от изжоги без походов к врачу
Врач Агапкин поделился простыми методами избавления от изжоги без лекарств
Теги : изжога, стресс, Милана Халиль
ETNT: нутрициолог Лакатос назвала полезные для похудения углеводы
Врач Соломатина назвала шампиньоны полезными в профилактике онкологических болезней
Врач Халиль: нервное напряжение и недосып могут стать причиной изжоги