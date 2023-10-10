Врач Халиль: нервное напряжение и недосып могут стать причиной изжоги

«Стресс – одна из ведущихпричин возникновения изжоги. Нервная работа, ссоры и хронический недосып могут привести к нарушению работы желудочно-кишечного тракта», - сказала Милана Халиль, беседуя с «Газетой.Ru».

«Изжога может сопровождаться такими неспецифическими проявлениями, как першение в горле, сухой кашель, поэтому важно своевременно обратиться к врачу для правильной постановки диагноза», - подчеркнула эксперт.

Врач Халиль проинформировала, что разного рода стресс. С которым сталкиваются люди, оказывает значительное влияние на функционирование ЖКТ. В частности, нервное напряжение и недосып могут стать причиной изжоги.Специалистка добавила, что пациент с изжогой вполне может получить направление на консультацию с психотерапевтом или психиатром.Говоря о других возможных причинах изжоги, врач обратила внимание на то, что возникать некомфортное состояние может из-за нерационального питания, избыточного веса, употребления спиртного и курения. Тесная одежда, туго затянутый ремень тоже способны вызвать появление изжоги. Возникает она и в условиях интенсивной физической работы. Зачастую изжога склонна появляться или усиливаться после съеденной пищи или в связи с изменением положения тела.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему после еды может возникать сильная сонливость

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