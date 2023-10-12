Врач Жито назвал питье жидкости одним из безопасных способов сбить жар без лекарств
Врач Алексей Жито: жар от поднявшейся температуры не нужно торопиться сбивать лекарствами, можно использовать и более безопасные способы.
Врач Жито напомнил, что сильный жар, возникающий при инфекционном заболевании, говорит о борьбе иммунной системы с переносчиком болезни.
«Если у вас резко поднялась температура, не торопитесь принимать лекарства. Вы рискуете помешать организму бороться самостоятельно», - отметил специалист в беседе с «Доктором Питер».
Алексей Жито добавил, что до известных пределов лихорадку заболевшим приходится терпеть. Что важно для выздоровления – человек должен много отдыхать, спать. Кроме того, добавил медик, существуют безопасные способы сбить жар без лекарств.
Одним из таких безопасных способов сбить жар без лекарств Жито назвал питье жидкости.
«Лучше всего пить теплые чаи, бульоны, кипяченую воду или натуральные соки. Делайте маленькие глотки, держите стакан или кувшин с жидкостью рядом с кроватью, чтобы доступ к напитку был всегда», - поделился он советом.
Также можно прибегнуть к холодным компрессам, используя их каждые три часа. Кроме того, справиться с жаром помогает прохладный воздух в помещении, поэтому следует периодически открывать окна.
Во многих случаях эти простые, но проверенные временем способы помогают заболевшему человеку почувствовать себя лучше. Однако если жар и дискомфорт сохраняются, или температура устремляется к очень высоким показателям (свыше 39 градусов), понадобятся лекарства.
«Если компрессы и сон не помогают, то примите жаропонижающие препараты. Но не злоупотребляйте ими и всегда следуйте инструкции», - подчеркнул врач.
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Алексей Жито
Здоровье
терапевт, эндокринолог, кардиолог
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