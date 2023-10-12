Врач Жито назвал питье жидкости одним из безопасных способов сбить жар без лекарств

«Если у вас резко поднялась температура, не торопитесь принимать лекарства. Вы рискуете помешать организму бороться самостоятельно», - отметил специалист в беседе с «Доктором Питер».

«Лучше всего пить теплые чаи, бульоны, кипяченую воду или натуральные соки. Делайте маленькие глотки, держите стакан или кувшин с жидкостью рядом с кроватью, чтобы доступ к напитку был всегда», - поделился он советом.

«Если компрессы и сон не помогают, то примите жаропонижающие препараты. Но не злоупотребляйте ими и всегда следуйте инструкции», - подчеркнул врач.

Врач Жито напомнил, что сильный жар, возникающий при инфекционном заболевании, говорит о борьбе иммунной системы с переносчиком болезни.Алексей Жито добавил, что до известных пределов лихорадку заболевшим приходится терпеть. Что важно для выздоровления – человек должен много отдыхать, спать. Кроме того, добавил медик, существуют безопасные способы сбить жар без лекарств.Одним из таких безопасных способов сбить жар без лекарств Жито назвал питье жидкости.Также можно прибегнуть к холодным компрессам, используя их каждые три часа. Кроме того, справиться с жаром помогает прохладный воздух в помещении, поэтому следует периодически открывать окна.Во многих случаях эти простые, но проверенные временем способы помогают заболевшему человеку почувствовать себя лучше. Однако если жар и дискомфорт сохраняются, или температура устремляется к очень высоким показателям (свыше 39 градусов), понадобятся лекарства.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким симптомам можно узнать о заражении гриппом.

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