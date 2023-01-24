Для защиты от инсульта давление нужно проверять с молодости

«Первое правило профилактики этого заболевания заключается в регулярном и частом контроле давления, начиная с молодого возраста», - сообщила специалист.

«Нарушение холестеринового обмена чревато развитием атеросклеротических бляшек, которые перекрывают просвет сосудов или провоцируют их разрыв», - предупредила специалист.

Врач Демьяновская рассказала в интервью о том, что может обеспечить человеку защиту от внезапного и неожиданного инсульта.Беседуя с газетой «Известия», невролог Демьяновская отметила , что только регулярные проверки кровяного давления могут дать четкое представление об имеющейся у человека гипертензии. В тех случаях, когда она является постоянной, сосудистые стенки подвергаются высокому риску разрывов, происходящих под давлением крови. Это, в конечном счете, приводит к инсульту головного мозга.Также, добавила врач, для защиты от инсульта важно следит не только за давлением, но и за уровнем холестерина в крови.Дополнительно Демьяновская проинформировала, что возникновение инсульта тесно связано с нарушением сердечного ритма. Чтобы узнать, имеется ли аритмия, взрослым людям нужно ежегодно выполнять ЭКГ.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким признакам можно определить, что возникшая боль в груди является опасной.

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