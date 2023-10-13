Врач поделился простым советом, который поможет вам спать лучше и дольше - все дело в носках

«Согревание ног может оказать положительное влияние на сон для многих людей, в первую очередь из-за его влияния на снижение температуры тела и расслабление», — говорит врач общей практики Завьялов Юрий специально для МедикФорум.

«Когда мы спим, наша внутренняя температура естественным образом падает в рамках нашего циркадного ритма», — сказала она. «Это снижение начинается в начале сна и достигает самой низкой точки в ранние утренние часы. Снижение внутренней температуры тела помогает организму заснуть и сохранить сон».

«Согревание ног с помощью носков во время сна в прохладной среде оказало положительное влияние на качество сна за счет сокращения начала сна, увеличения времени сна и уменьшения количества пробуждений во время сна, но не оказало существенного влияния на внутреннюю температуру тела», - комментирует исследование врач Завьялов.

Другие способы борьбы с бессоницей

Врач выяснил, как сон в носках может улучшить ваш сон. Это следует из ряда исследований, указывающих на пользу ношения носков в постели, способствующую сну.Например, исследования показали, что этот простой прием улучшает вашу способность заснуть и качество сна. Но что стоит за этим эффектом? На первый взгляд рабочая теория кажется несколько нелогичной.По словам врача, ключ заключается в согревании ног, чтобы снизить внутреннюю температуру.Как объясняет доктор, внутренняя температура тела играет важную роль в регулировании цикла сна и бодрствования.Несколько исследований подтверждают утверждение доктора. В одном исследовании шесть молодых мужчин были рандомизированы на группы: те, кто носил носки для сна, и те, кто без них.Исследователи зафиксировали несколько показателей, таких как эффективность сна, общее время сна, количество пробуждений, пробуждение после начала сна и средняя продолжительность пробуждения. Анкету о качестве сна получали после утреннего пробуждения.Результаты показали, что в группе, надевшей носки, время, необходимое для засыпания, было в среднем на 7,5 минут короче, общее время сна — на 32 минуты дольше, количество пробуждений — в 7,5 раз меньше, а эффективность сна — на 7,6 процента выше.Другое исследование показало, что согревание ног в течение 20 минут перед сном уменьшает симптомы бессонницы.Тем не менее, исследования также показывают, что пожилые пациенты с бессонницей не испытывают каких-либо изменений в своих симптомах при увеличении количества методов согревания ног, что указывает на то, что возраст может играть важную роль в эффективности воздействия согревания ног на сон.Беруши могут помочь уменьшить шум окружающей среды и другие потенциально отвлекающие раздражители. Кроме того, рекомендуется ужинать до 19:00, чтобы лучше регулировать уровень мелатонина в организме и поддерживать циркадный ритм.Ранее МедикФорум писал о том, что употребление полезного жира помогает выдержать отказ от сладкого.

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