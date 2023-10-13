Врач Гадзиян назвал лишний жир «убийцей номер один» для организма

«Жир является «убийцей номер один» для организма человека, так как незаметно провоцирует целый букет опасных заболеваний – сахарный диабет, гипертоническую болезнь, атеросклероз, подагру, грыжи позвоночника, онкологию. Ожирение в среднем укорачивает жизнь на 10 лет», - поделился врач в Telegram.

«Ожирение в детском возрасте влияет на повышение риска развития ишемической болезни сердца, а также других сердечно-сосудистых заболеваний во взрослой жизни», - констатировал медик.

Врач Гадзиян посоветовал россиянам не мириться с имеющимся ожирением. Медик заявил, что наличие лишнего жира в организме (особенно его серьезных излишков) может не только подрывать здоровье, но и укорачивает жизнь, провоцируя развитие тяжелых патологий. Гадзиян назвал лишний жир «убийцей номер один» для человеческого организма.Он добавил, что бороться с ожирением не поздно никогда. Если человеку 60 лет с лишним весом удается избавиться от нескольких килограммов, то даже в этом возрасте избавление от лишнего жира серьезно увеличивает шансы на продление жизни.Также врач привал не относиться снисходительно к детскому ожирению.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает людям легче переносить отказ от сахара или от сладкого

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