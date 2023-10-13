Врач Гадзиян назвал лишний жир «убийцей номер один» для организма
Врач Марк Гадзиян назвал спокойное отношение людей к своему лишнему весу ошибкой, которая может забрать у них десять лет жизни.
Врач Гадзиян посоветовал россиянам не мириться с имеющимся ожирением. Медик заявил, что наличие лишнего жира в организме (особенно его серьезных излишков) может не только подрывать здоровье, но и укорачивает жизнь, провоцируя развитие тяжелых патологий. Гадзиян назвал лишний жир «убийцей номер один» для человеческого организма.
«Жир является «убийцей номер один» для организма человека, так как незаметно провоцирует целый букет опасных заболеваний – сахарный диабет, гипертоническую болезнь, атеросклероз, подагру, грыжи позвоночника, онкологию. Ожирение в среднем укорачивает жизнь на 10 лет», - поделился врач в Telegram.
Он добавил, что бороться с ожирением не поздно никогда. Если человеку 60 лет с лишним весом удается избавиться от нескольких килограммов, то даже в этом возрасте избавление от лишнего жира серьезно увеличивает шансы на продление жизни.
Также врач привал не относиться снисходительно к детскому ожирению.
«Ожирение в детском возрасте влияет на повышение риска развития ишемической болезни сердца, а также других сердечно-сосудистых заболеваний во взрослой жизни», - констатировал медик.
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Марк Гадзиян
Здоровье
хирург-уролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук
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