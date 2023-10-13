Врач Вереина: беспричинная потеря веса может быть признаком патологических состояний

«В частности, снижение массы тела и истощение могут наблюдаться на фоне метаболических нарушений, таких как гипертиреоз, метаболический синдром и диабет», - отметила медик в разговоре с «Газетой.Ru».

«Снижение массы тела более чем на 5% без тренировок и диет, на фоне ухудшения самочувствия – при наличии такого симптома следует обратиться за помощью к специалисту», - подчеркнула эндокринолог.

Врач-эндокринолог Вереина напомнила, что беспричинная на первый взгляд потеря веса может быть признаком патологических состояний.Вереина уточнила, что гипертиреоз или тиреотоксикоз возникают в тех случаях, когда функция щитовидной железы становится избыточной и вырабатывается больше тироидных гормонов. Последствием этого становится усиление метаболизма, активизация процессов жиросжигания, потеря веса. Одновременно человек начинает страдать от неврозов и повышенной тревожности, чрезмерной эмоциональности, нарушений сна, аритмии.Кроме того, беспричинная на первый взгляд потеря веса может быть признаком воспалительных заболеваний кишечника. У людей с этими патологиями происходят специфические гормональные нарушения, затрагивающие механизмы аппетита и насыщения. В результате они теряют интерес к еде, подолгу могут не чувствовать голода, начинают меньше есть.Также обманчиво беспричинная потеря веса может возникать на фоне психических расстройств, той же деменции. Или при поражении некоторыми инфекциями (например, в виде ВИЧ, туберкулеза), либо аутоиммунными заболеваниями.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что у мужчин может расти вес при дефиците тестостерона

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.