Переживите осень: эти 6 вещей разрушают вашу иммунную систему

1. Нездоровое питание

"Картофель фри, чипсы и шоколад не являются хорошими союзниками в борьбе с кашлем, простудой и т. д. Причина: если мы едим их слишком много, нашему организму не хватает важных питательных веществ. Основные процессы, включая иммунную систему, больше не могут функционировать оптимально, и мы становимся более восприимчивыми к вирусам и бактериям", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

2. Всегда холодные ноги

"Хотя это защищает от дальнейшей потери тепла, это также означает, что важные для защиты области, такие как слизистые оболочки, имеют худшее кровоснабжение. Когда слизистые оболочки холодные и сухие, вирусы простуды легче проникают в организм".

3. Недостаточно хороший сон

"Организмы людей с постоянным недосыпанием имеют сниженную способность вырабатывать антитела, важные для иммунной защиты".

4. Курение

5. Слишком сильный стресс

"Постоянный стресс ослабляет защиту от болезнетворных микроорганизмов: содержащиеся в крови клетки-киллеры, которые борются с вирусами, бактериями и грибками, становятся менее активными, а количество иммунных клеток уменьшается. Повышается также восприимчивость ко всем заболеваниям".

6. Употребление алкоголя

"В этом случае с вирусами гриппа становится труднее бороться, а существующие заболевания усугубляются. Поэтому во время болезни вам следует воздерживаться от коктейлей, вина и крепких алкогольных напитков."

Наша иммунная система никогда не спит: она постоянно занята борьбой с бактериями и вирусами.Ведя здоровый образ жизни, мы можем поддержать нашу иммунную систему на этой постоянной работе и свести к минимуму вероятность заболеваний. Вот почему важно избегать следующих шести иммунных убийц, которые хотят атаковать нашу иммунную систему.Исследователи подтвердили это. Согласно результатам,Возникающая в результате агрессивная реакция иммунной системы на малейшие раздражители может, в свою очередь, иметь драматические последствия: это может резко ускорить развитие сосудистых заболеваний или даже диабета 2 типа.Хотя изначально прямой связи между простудой холодом не существует, поскольку прямым возбудителем всегда являются вирусы, холодные ноги все же не совсем невинны.Как только наш организм замечает, что ноги остывают, он пытается не допустить их переохлаждения и сужает все кровеносные сосуды. А также носа и горла.Таким образом, существует связь между холодными ногами и ослабленной иммунной системой. Поэтому зимой толстые носки и соответствующая обувь должны быть обязательными. Если у вас особенно сильный обморожение, вы можете противодействовать ледяным ногам с помощью теплых ванн для ног, массажа ног и грелок.Если вы хотите быть в форме, вам нужно высыпаться, потому что ваша иммунная система работает на полную мощность, когда вы спите. Пока мы спим, выделяется множество веществ, укрепляющих нашу иммунную систему.Чтобы лучше бороться с инфекциями, вам следует спать около восьми часов в сутки. Если мы спим менее шести часов ночью, в долгосрочной перспективе наше здоровье значительно пострадает.себя от ожогов, если в следующий раз вам не хочется простудиться – и, конечно же, по множеству других причин.Курение облегчает распространение вирусов и тому подобного. У уже больных людей процесс выздоровления также ухудшается. Даже при пассивном курении дым также приводит к увеличению времени выздоровления и увеличению тяжести заболевания в случае простуды.Конечно, стресса вряд ли удастся избежать в повседневной жизни – но ради нашего здоровья нам следует обязательно регулярно расслабляться и расслабляться. В краткосрочной перспективе стресс может заставить наш организм работать максимально эффективно, но в долгосрочной перспективе мы теряем работоспособность.Это касается и нашей иммунной системы.Алкоголь снижает не только наш порог торможения, но и нашу иммунную систему. Исследования показывают, что алкоголь в организме эффективно снижает активность наших иммунных клеток.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые следует есть перед сном.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.