Хроническая усталость: 4 популярных продукта отнимают у организма слишком много энергии

Продукты, которые съедают энергию

1. Переработанное мясо

"Ветчина, колбаса и бекон – стресс для организма. Ему приходится затрачивать много энергии, чтобы переварить копченое или вяленое мясо", - говорит врач-нутрициолог Котельницкий Никита специально для МедикФорум.

2. Слишком много углеводов

3. Держитесь подальше от алкоголя

"Алкоголь также затрудняет ночной сон, особенно во второй половине ночи, поскольку тогда остаточный алкоголь в крови оказывает стимулирующее действие".

4. Сахар и другие сладости

Вот почему еда лишает вас энергии

"После еды кровь используется в пищеварительном тракте. Это означает, что через голову перекачивается меньше крови. Чем легче переваривается еда (много овощей, белка, хороших углеводов из цельного зерна), тем лучше вы будете впоследствии".

Меньше устаем благодаря правильному питанию

"Все начинается утром: идеальный завтрак, состоящий из сложных углеводов, белков и небольшого количества жиров — например, овсянка, ягоды, несколько орехов и йогурт — хорошее начало дня. Плюс чашка зеленого чая, которая придает больше сил и концентрации", - говорит нутрициолог.

"Ночью клетки восстанавливаются, и полученные знания передаются в долговременную память. Исследования показали, что люди с нарушенным глубоким сном менее способны к обучению. Вот почему важно уделять достаточно времени здоровому сну. Кстати: разрешен 20-минутный сон в день. Это компенсирует дефицит энергии", - объясняет врач Котельницкий.

"Свет отключает выработку гормона сна мелантонина и сигнализирует эндокринной системе о переходе в активный режим".

Ваш уровень энергии зависит от диеты больше, чем вы думаете. Помимо вашей физической подготовки и того, насколько хорошо вы спите, ваш уровень энергии тесно связан с пищей, которую вы едите.Здоровая пища обеспечивает топливо для мышц, нервов и мозга. С другой стороны, если питаться неправильно, вы быстро устанете. Врач рассказывает, какие продукты следуетиз своего рациона.Углеводы являются одними из важнейших источников энергии. Но это должны быть сложные углеводы с длинной цепью из цельного зерна и овощей, а не энергопожиратели, такие как белая мука и промышленный сахар.Он не только лишает организм энергии, но и тормозит сжигание жира.Алкогольные напитки также обезвоживают организм, что делает вас слабее.Мармеладные мишки, газированные напитки и другие сладкие продукты и напитки оказывают множество негативных последствий на организм. Белый сахар, например, делает вас вялым, слабым и больным.Поэтому вам следует есть много растительной пищи и нежирных молочных продуктов. Это означает, что организму приходится меньше работать над перевариванием пищи, и вы больше бодрствуете.Регулярное питание поддерживает постоянный уровень сахара в крови.чем больше упражнений, тем лучше. Вам не обязательно становиться лучшим спортсменом, но каждая тренировка улучшает снабжение клеток энергией. Спорт делает вас более внимательными и продуктивными в долгосрочной перспективе – даже за пределами тренажерного зала.если вы не можете хорошо спать по ночам, вы неизбежно в какой-то момент провиснете в течение дня. Взрослым обычно требуется семь-восемь часов сна, чтобы организм функционировал оптимально.ополосните лицо холодной водой или примите контрастный душ утром, чтобы стимулировать кровообращение. Кроме того, после пробуждения в спальню должно проникать достаточно света.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые следует есть перед сном.

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