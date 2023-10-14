Для тех, кто не любит рыбу: эти продукты обеспечивают высокий уровень омега-3

Жирные кислоты омега-3 очень полезны

Здоровье сердца

"Жирные кислоты омега-3 могут помочь снизить кровяное давление и уменьшить воспаление в организме. Это может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний", - говорит врач общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Функция мозга

Избегайте воспаления

"Омега-3 также полезны для глаз, кожи и суставов".

Эти продукты содержат жирные кислоты омега-3

"Но есть и растительные источники омега-3, например льняное семя, семена чиа, грецкие орехи и некоторые растительные масла. Например, льняное и рапсовое масло".

Вы предпочитаете растительные или животные жирные кислоты?

"Любой, кто не ест рыбу, сталкивается с проблемой потребления достаточного количества жирных кислот с длинной цепью. В определенной степени организм может получить их из источников растительного жира. Однако организм быстро достигает своих пределов".

Масло водорослей: веганский вариант омега-3

"Если вы уже включили в свой рацион множество растительных источников жиров омега-3, но хотите перестраховаться, вы можете включить в свой рацион масло водорослей".

Хотите ли вы похудеть, поправиться или быть здоровым, омега-3 являются одним из наиболее важных питательных веществ для организма.Рыба популярна среди многих людей, особенно из-за ее полезных питательных веществ, в том числе содержащихся в ней жирных кислот омега-3. В этой форме они не обнаружены в растениях. Что это значит для людей, которые не едят рыбу?Производители БАД предлагают многочисленные капсулы, которыми можно восполнить Омега-3. Врач рассказывает, когда стоит принимать Омега-3 и на что следует обратить внимание при ее употреблении.: альфа-линоленовая кислота (АЛК), эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) и докозагексаеновая кислота (ДГК).Докозагексаеновая кислота (DHA) особенно важна для развития и поддержания функций мозга. DHA является важным компонентом клеточных мембран головного мозга и поддерживает когнитивные функции, такие как память и мышление.Они могут помочь уменьшить хроническое воспаление в организме, которое связано с различными проблемами со здоровьем, такими как болезни сердца и диабет.Рыба, особенно жирная рыба, такая как, является богатым источником жирных кислот омега-3.Однако люди, которые не едят рыбу, часто не потребляют достаточно омега-3. Затем рассматриваются добавки, обеспечивающие получение организмом достаточного количества жирных кислот омега-3.Основное различие между растительными и животными Омега-3 заключается в атомах углерода. В то время как АЛК, жирная кислота с наименьшим количеством атомов углерода, жирные кислоты с более длинной цепью ЭПК и ДГК содержатся в жирной морской рыбе.Последний лучше усваивается организмом и легче перерабатывается для важных процессов.Врачи и ученые оценивает длинноцепочечные жирные кислоты омега-3 как «потенциально важное питательное вещество» в веганской диете.Но не волнуйтесь, вы можете обойтись без рыбы, есть растительное вещество, содержащее эти длинноцепочечные жирные кислоты: масло водорослей.Оно доступно в форме капсул, капель или кулинарного масла, обогащенного маслом микроводорослей.Дозировка индивидуальна для каждого человека.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые необходимо есть перед сном.

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