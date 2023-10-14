Для тех, кто не любит рыбу: эти продукты обеспечивают высокий уровень омега-3

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Для тех, кто не любит рыбу: эти продукты обеспечивают высокий уровень омега-3


Жирные кислоты Омега-3 не только полезны для здоровья, но и поддерживают форму. Эта жирная кислота часто содержится в рыбе, но если она редко попадает на вашу тарелку, для вас есть ценные альтернативы.


Хотите ли вы похудеть, поправиться или быть здоровым, омега-3 являются одним из наиболее важных питательных веществ для организма.

Рыба популярна среди многих людей, особенно из-за ее полезных питательных веществ, в том числе содержащихся в ней жирных кислот омега-3. В этой форме они не обнаружены в растениях. Что это значит для людей, которые не едят рыбу?

Производители БАД предлагают многочисленные капсулы, которыми можно восполнить Омега-3. Врач рассказывает, когда стоит принимать Омега-3 и на что следует обратить внимание при ее употреблении.
 

Существует три основных типа жирных кислот омега-3: альфа-линоленовая кислота (АЛК), эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) и докозагексаеновая кислота (ДГК).

Жирные кислоты омега-3 очень полезны

 

Здоровье сердца


"Жирные кислоты омега-3 могут помочь снизить кровяное давление и уменьшить воспаление в организме. Это может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний", - говорит врач общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Функция мозга


Докозагексаеновая кислота (DHA) особенно важна для развития и поддержания функций мозга. DHA является важным компонентом клеточных мембран головного мозга и поддерживает когнитивные функции, такие как память и мышление.
 

Избегайте воспаления


Они могут помочь уменьшить хроническое воспаление в организме, которое связано с различными проблемами со здоровьем, такими как болезни сердца и диабет.

"Омега-3 также полезны для глаз, кожи и суставов".

Эти продукты содержат жирные кислоты омега-3


Рыба, особенно жирная рыба, такая как лосось, скумбрия и сельдь, является богатым источником жирных кислот омега-3.

"Но есть и растительные источники омега-3, например льняное семя, семена чиа, грецкие орехи и некоторые растительные масла. Например, льняное и рапсовое масло".

Однако люди, которые не едят рыбу, часто не потребляют достаточно омега-3. Затем рассматриваются добавки, обеспечивающие получение организмом достаточного количества жирных кислот омега-3.
 

Вы предпочитаете растительные или животные жирные кислоты?


Основное различие между растительными и животными Омега-3 заключается в атомах углерода. В то время как АЛК, жирная кислота с наименьшим количеством атомов углерода, жирные кислоты с более длинной цепью ЭПК и ДГК содержатся в жирной морской рыбе.

Последний лучше усваивается организмом и легче перерабатывается для важных процессов.

"Любой, кто не ест рыбу, сталкивается с проблемой потребления достаточного количества жирных кислот с длинной цепью. В определенной степени организм может получить их из источников растительного жира. Однако организм быстро достигает своих пределов".

Врачи и ученые оценивает длинноцепочечные жирные кислоты омега-3 как «потенциально важное питательное вещество» в веганской диете.

Но не волнуйтесь, вы можете обойтись без рыбы, есть растительное вещество, содержащее эти длинноцепочечные жирные кислоты: масло водорослей.

Масло водорослей: веганский вариант омега-3


"Если вы уже включили в свой рацион множество растительных источников жиров омега-3, но хотите перестраховаться, вы можете включить в свой рацион масло водорослей". 


Оно доступно в форме капсул, капель или кулинарного масла, обогащенного маслом микроводорослей.

Дозировка индивидуальна для каждого человека. 



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