Терапевт рассказала о первом признаке артрита, который появляются утром
Это может затруднить вставание с постели.
В зависимости от типа артрита он может вызвать боль в суставах и воспаление, а также проблемы с подвижностью. Хотя лекарства от этого заболевания не существует, существуют методы лечения, которые помогут облегчить симптомы. Поэтому обнаружение признаков как можно раньше может помочь улучшить качество вашей жизни.
Врач рассказала о некоторых признаках артрита и о том, что делать, если у вас возникли симптомы.
Она предупредила, что многие пациенты заметят скованность суставов утром.
«В раннем начале наиболее вероятно, что скованность, особенно ранним утром или после длительного сидения, является первым симптомом вместе с ограничением полного движения сустава, которое может развиться. Могут присутствовать боль при движении и видимый отек», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Боль в суставах, болезненность и скованность суставов частыми признаками артрита.
Она также призывает людей обращаться за медицинской помощью, если они замечают:
- Воспаление в суставах и вокруг них
- Ограничение движения суставов
- Теплая красная кожа над пораженным суставом
- Слабость и атрофия мышц.
Какое лучшее лечение артрита?
Вопреки мнению некоторых людей, многие эксперты рекомендуют физические упражнения как способ справиться с симптомами артрита.
«Обычно я рекомендую регулярные легкие упражнения и растяжку для поддержания гибкости и укрепления мышц вокруг суставов, а также здоровую сбалансированную диету, которая помогает контролировать ваш вес, снижая нагрузку на несущие нагрузку суставы, такие как колени и бедра».
Андреева также рекомендовала принимать добавки для облегчения воспаления. Добавление противовоспалительных добавок может оказаться очень полезным, поскольку любой артрит имеет определенную степень сопутствующего воспаления.
К сожалению, от артрита не существует лекарства, поэтому крайне важно, чтобы пациенты изучали варианты самоконтроля и меняли образ жизни.
«В идеале каждый, кто страдает артритом, должен иметь индивидуальный план самоконтроля для поддержки и поощрения положительных изменений в здоровье суставов».
Если у вас артрит, Андреева рекомендует придерживаться здоровой и сбалансированной диеты.
Это означает диету, состоящую из всех пяти групп продуктов:
- Фрукты и овощи
- Крахмалистые продукты, такие как хлеб, рис, картофель и макароны
- Мясо, рыба, яйца и бобы
- Молоко и молочные продукты
- Продукты, содержащие жир и сахар.
Врач также советует регулярно заниматься спортом и худеть, если у вас избыточный вес.
«Пока вы выполняете тип и уровень упражнений, правильный для вашего состояния, ваш артрит не ухудшится. В сочетании со здоровой, сбалансированной диетой регулярные физические упражнения помогут вам похудеть и снизить нагрузку на суставы».
Если у вас возникли какие-либо симптомы артрита, вам следует обратиться к своему лечащему врачу.
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