Терапевт рассказала о первом признаке артрита, который появляются утром

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Терапевт рассказала о первом признаке артрита, который появляются утром


Это может затруднить вставание с постели.


В зависимости от типа артрита он может вызвать боль в суставах и воспаление, а также проблемы с подвижностью. Хотя лекарства от этого заболевания не существует, существуют методы лечения, которые помогут облегчить симптомы. Поэтому обнаружение признаков как можно раньше может помочь улучшить качество вашей жизни.

Врач рассказала о некоторых признаках артрита и о том, что делать, если у вас возникли симптомы.

Она предупредила, что многие пациенты заметят скованность суставов утром.

«В раннем начале наиболее вероятно, что скованность, особенно ранним утром или после длительного сидения, является первым симптомом вместе с ограничением полного движения сустава, которое может развиться. Могут присутствовать боль при движении и видимый отек», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Боль в суставах, болезненность и скованность суставов частыми признаками артрита.

Она также призывает людей обращаться за медицинской помощью, если они замечают:
  • Воспаление в суставах и вокруг них
  • Ограничение движения суставов
  • Теплая красная кожа над пораженным суставом
  • Слабость и атрофия мышц.


Какое лучшее лечение артрита?


Вопреки мнению некоторых людей, многие эксперты рекомендуют физические упражнения как способ справиться с симптомами артрита.

«Обычно я рекомендую регулярные легкие упражнения и растяжку для поддержания гибкости и укрепления мышц вокруг суставов, а также здоровую сбалансированную диету, которая помогает контролировать ваш вес, снижая нагрузку на несущие нагрузку суставы, такие как колени и бедра».

Андреева также рекомендовала принимать добавки для облегчения воспаления. Добавление противовоспалительных добавок может оказаться очень полезным, поскольку любой артрит имеет определенную степень сопутствующего воспаления.

К сожалению, от артрита не существует лекарства, поэтому крайне важно, чтобы пациенты изучали варианты самоконтроля и меняли образ жизни.

«В идеале каждый, кто страдает артритом, должен иметь индивидуальный план самоконтроля для поддержки и поощрения положительных изменений в здоровье суставов».


Если у вас артрит, Андреева рекомендует придерживаться здоровой и сбалансированной диеты.

Это означает диету, состоящую из всех пяти групп продуктов:
  • Фрукты и овощи
  • Крахмалистые продукты, такие как хлеб, рис, картофель и макароны
  • Мясо, рыба, яйца и бобы
  • Молоко и молочные продукты
  • Продукты, содержащие жир и сахар.

Врач также советует регулярно заниматься спортом и худеть, если у вас избыточный вес.

«Пока вы выполняете тип и уровень упражнений, правильный для вашего состояния, ваш артрит не ухудшится. В сочетании со здоровой, сбалансированной диетой регулярные физические упражнения помогут вам похудеть и снизить нагрузку на суставы».

Если у вас возникли какие-либо симптомы артрита, вам следует обратиться к своему лечащему врачу.



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