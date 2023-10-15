Терапевт рассказала о первом признаке артрита, который появляются утром

«В раннем начале наиболее вероятно, что скованность, особенно ранним утром или после длительного сидения, является первым симптомом вместе с ограничением полного движения сустава, которое может развиться. Могут присутствовать боль при движении и видимый отек», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Воспаление в суставах и вокруг них

Ограничение движения суставов

Теплая красная кожа над пораженным суставом

Слабость и атрофия мышц.





Какое лучшее лечение артрита?

«Обычно я рекомендую регулярные легкие упражнения и растяжку для поддержания гибкости и укрепления мышц вокруг суставов, а также здоровую сбалансированную диету, которая помогает контролировать ваш вес, снижая нагрузку на несущие нагрузку суставы, такие как колени и бедра».

«В идеале каждый, кто страдает артритом, должен иметь индивидуальный план самоконтроля для поддержки и поощрения положительных изменений в здоровье суставов».

Фрукты и овощи

Крахмалистые продукты, такие как хлеб, рис, картофель и макароны

Мясо, рыба, яйца и бобы

Молоко и молочные продукты

Продукты, содержащие жир и сахар.

«Пока вы выполняете тип и уровень упражнений, правильный для вашего состояния, ваш артрит не ухудшится. В сочетании со здоровой, сбалансированной диетой регулярные физические упражнения помогут вам похудеть и снизить нагрузку на суставы».

В зависимости от типа артрита он может вызвать боль в суставах и воспаление, а также проблемы с подвижностью. Хотя лекарства от этого заболевания не существует, существуют методы лечения, которые помогут облегчить симптомы. Поэтому обнаружение признаков как можно раньше может помочь улучшить качество вашей жизни.Врач рассказала о некоторых признаках артрита и о том, что делать, если у вас возникли симптомы.Она предупредила, что многие пациенты заметят скованность суставов утром.Боль в суставах, болезненность и скованность суставов частыми признаками артрита.Вопреки мнению некоторых людей, многие эксперты рекомендуют физические упражнения как способ справиться с симптомами артрита.Андреева также рекомендовала принимать добавки для облегчения воспаления. Добавление противовоспалительных добавок может оказаться очень полезным, поскольку любой артрит имеет определенную степень сопутствующего воспаления.К сожалению, от артрита не существует лекарства, поэтому крайне важно, чтобы пациенты изучали варианты самоконтроля и меняли образ жизни.Если у вас артрит, Андреева рекомендует придерживаться здоровой и сбалансированной диеты.Врач также советует регулярно заниматься спортом и худеть, если у вас избыточный вес.Если у вас возникли какие-либо симптомы артрита, вам следует обратиться к своему лечащему врачу.Ранее МедикФорум писал о необычных симптомах инсульта.

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