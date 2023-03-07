Терапевт Андреева делится ранними признаками артрита рук

«Ранние симптомы различных типов артрита рук включают боль в суставах. Боль может быть «тупой или похожей на жжение» наряду с отеком. «Боль часто возникает после периодов повышенного использования суставов, таких как сильное сжатие или хватание. Боль может появиться не сразу, но может появиться через несколько часов или даже на следующий день с вероятной утренней болью в суставах», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Боль в суставах, нежность и скованность

Воспаление в суставах и вокруг них

Ограниченное движение суставов

Теплая красная кожа над пораженным суставом

Слабость и истощение мышц

«Чем раньше вы поставите диагноз и начнете правильное лечение, тем лучше будет результат».

«Возможно, вам не всегда захочется заниматься спортом, если у вас артрит».

«Тем не менее, упражнения могут облегчить такие симптомы, как боль и отек».

Плавание

Езда на велосипеде

Бойкая ходьба

Йога

Тай Чи

Пилатес

Боль в руках в начале дня после пробуждения является важным признаком воспаления. Артрит может поразить любой сустав в организме; это состояние может затронуть любого человека в любом возрасте.Людям, которые испытывают симптомы артрита, рекомендуется записаться на прием к врачу, чтобы обсудить свои проблемы.Одна из лучших стратегий лечения артрита — физические упражнения.Факторы образа жизни могут иметь «огромное влияние на артрит», что включает в себя здоровое сбалансированное питание.Ранее МедикФорум писал об опасных выделениях из носа.

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