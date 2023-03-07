Терапевт Андреева делится ранними признаками артрита рук

154 Фото: https://unsplash.com/photos/P5c4cgJgg3g
Терапевт Андреева делится ранними признаками артрита рук


Терапевт рассказал МедикФорум, на что следует обращать внимание, когда речь идет об артрите рук.


«Ранние симптомы различных типов артрита рук включают боль в суставах. Боль может быть «тупой или похожей на жжение» наряду с отеком. «Боль часто возникает после периодов повышенного использования суставов, таких как сильное сжатие или хватание. Боль может появиться не сразу, но может появиться через несколько часов или даже на следующий день с вероятной утренней болью в суставах», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.


Боль в руках в начале дня после пробуждения является важным признаком воспаления. Артрит может поразить любой сустав в организме; это состояние может затронуть любого человека в любом возрасте.

Общие симптомы артрита включают:
  • Боль в суставах, нежность и скованность
  • Воспаление в суставах и вокруг них
  • Ограниченное движение суставов
  • Теплая красная кожа над пораженным суставом
  • Слабость и истощение мышц
Людям, которые испытывают симптомы артрита, рекомендуется записаться на прием к врачу, чтобы обсудить свои проблемы.

«Чем раньше вы поставите диагноз и начнете правильное лечение, тем лучше будет результат».

Одна из лучших стратегий лечения артрита — физические упражнения.

«Возможно, вам не всегда захочется заниматься спортом, если у вас артрит».


Боль в суставах: 3 ранних признака артроза, которые вы не должны игнорировать



«Тем не менее, упражнения могут облегчить такие симптомы, как боль и отек».

Рекомендуются упражнения с низкой нагрузкой, такие как:
  • Плавание
  • Езда на велосипеде
  • Бойкая ходьба
  • Йога
  • Тай Чи
  • Пилатес
Факторы образа жизни могут иметь «огромное влияние на артрит», что включает в себя здоровое сбалансированное питание.


Врач-ревматолог назвал 9 необычных признаков ревматоидного артрита, которые вы могли упустить


Ранее МедикФорум писал об опасных выделениях из носа.


Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Черника и шпинат облегчают симптомы артрита - врач Андреева
Врач объяснил разницу между остеоартритом и ревматоидным артритом
Симптомы артрита: 5 распространенных признаков болезни, которые вы можете упустить
Теги : советы врачей, артрит, признаки артрита