Терапевт Андреева делится ранними признаками артрита рук
Терапевт рассказал МедикФорум, на что следует обращать внимание, когда речь идет об артрите рук.
«Ранние симптомы различных типов артрита рук включают боль в суставах. Боль может быть «тупой или похожей на жжение» наряду с отеком. «Боль часто возникает после периодов повышенного использования суставов, таких как сильное сжатие или хватание. Боль может появиться не сразу, но может появиться через несколько часов или даже на следующий день с вероятной утренней болью в суставах», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Боль в руках в начале дня после пробуждения является важным признаком воспаления. Артрит может поразить любой сустав в организме; это состояние может затронуть любого человека в любом возрасте.
Общие симптомы артрита включают:
- Боль в суставах, нежность и скованность
- Воспаление в суставах и вокруг них
- Ограниченное движение суставов
- Теплая красная кожа над пораженным суставом
- Слабость и истощение мышц
«Чем раньше вы поставите диагноз и начнете правильное лечение, тем лучше будет результат».
Одна из лучших стратегий лечения артрита — физические упражнения.
«Возможно, вам не всегда захочется заниматься спортом, если у вас артрит».
«Тем не менее, упражнения могут облегчить такие симптомы, как боль и отек».
Рекомендуются упражнения с низкой нагрузкой, такие как:
- Плавание
- Езда на велосипеде
- Бойкая ходьба
- Йога
- Тай Чи
- Пилатес
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