Отопительный сезон приводит к семи проблемам со здоровьем, предупреждает врач

«Центральное отопление может сделать воздух внутри наших домов очень сухим», — сказал врач общей практики Юрий Завьялов специально для МедикФорум. «Это может вызвать обострение заболеваний легких, таких как астма. Сухой воздух может вызвать кашель и одышку».

«Когда радиаторы нагревают воздух в комнате, возникает процесс, известный как конвекция. Это заставляет пыль циркулировать по комнате, что может вызвать аллергию».

«Если у вас экзема или сухая, чувствительная кожа, вы можете заметить, что зимой ситуация ухудшается. Причина этого в том, что центральное отопление сушит воздух и снижает влажность, что может спровоцировать экзему и раздражение кожи».

Астма

Инфекции носовых пазух

Аллергия

Головные боли и мигрени

Кожные заболевания

Зудящие глаза

Носовые кровотечения.

«Если вы знаете, что страдаете каким-либо из этих состояний зимой, убедитесь, что у вас есть лекарства, необходимые для облегчения ваших симптомов. Будь то таблетки от мигрени, лекарства от аллергии или ингалятор от астмы, приготовьтесь к холодной погоде, сделав запасы прямо сейчас».

Врач предупредил, что включение центрального отопления может спровоцировать ряд заболеваний,Сухая атмосфера, создаваемая центральным отоплением, также может подвергнуть вас риску инфекции носовых пазух.Недостаток влаги в воздухе может усугубить сухость носа, что может привести к образованию струпьев, которые при растрескивании превращаются в носовое кровотечение. Сухость оболочек носа и горла приводит к тому, что они теряют способность предотвращать попадание пыли, вирусов и бактерий в легкие.Это одна из причин, почему зимой повышается риск простуды, синусита, гриппа и инфекций верхних дыхательных путей.Включение отопления может даже усугубить вашу аллергию.Центральное отопление также может способствовать обезвоживанию, если вы не пьете достаточно жидкости в течение дня.Обезвоживание может привести к головным болям, а у тех, кто к ним склонен, — к мигрени.Сухой воздух также может привести к тому, что слезы в глазах «испаряются слишком быстро», что приводит к появлению песка, сухости и зуда в глазах.Можно принять меры для минимизации вредного воздействия сухого воздуха в помещениях. Один из способов — использовать увлажнитель. Идеальный уровень влажности составляет от 30 до 50 процентов.пейте много воды, увлажняйте сухую кожу кремом и слегка уменьшите отопление в гостиной до 21°С.Ранее МедикФорум писал о том, что нехарактерное для человека поведение может возникать при инсульте.

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