Онколог Карасев: первые симптомы рака можно принять за сигналы о другом недомогании

92 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/a-front-view-young-beautiful-lady-in-grey-shirt-working-with-the-documents-using-her-pc-sitting-inside-her-office-suffering-from-a-headache-during-daytime-building-job-activity_9059875.htm#page=2&query=fatigue&position=7&from_view=search&track=sph
головная боль

Онколог Иван Карасев: одним из первых симптомов рака могут быть непривычные болевые ощущения.

Врач-онколог Карасев предупредил о том, что первые симптомы рака можно принять за сигналы о другом недомогании, не столь опасном. В частности, ими могут быть болевые ощущения, которые обычно интерпретируются как суставные проблемы или рядовая головная боль.

«Здоровое тело просто так не болит», - приводят слова врача РИА Новости, ссылаясь на Telegram.

Карасев посоветовал обращаться к врачам, а не глушить боль таблетками, если она учащается или проявляется нетипичным образом: например, слишком долго держится или сопровождается нехарактерными для человека ощущениями.

Кроме того, сказал онколог, не следует игнорировать новые, необычные или дискомфортные симптомы, возникающие на фоне нарушений в работе ЖКТ. Другим возможным сигналом организма о развитии рака являются изменения, возникающие в состоянии кожного покрова.

«На онкологию могут указывать постоянная усталость, повышенная темперуатура, которая держится долгое время, а также боль в горле, сыпь, незаживающие царапины и появление нетипичных выделений», - дополнил врач свой перечень симптомов рака.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие проблемы со здоровьем указывает «разбитое» состояние утром.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Иван Карасев
Иван Карасев
Здоровье
врач-онколог, эндоскопист, кандидат медицинских наук
Читать MedikForum.ru в
Онколог Карасев: дискомфорт в горле может оказаться ранним сигналом рака
Врач назвал внезапное отвращение к мясу возможным ранним признаком рака
Онколог Карасев: болевые ощущения и похудение могут указывать на рак
Теги : признаки рака, диагностика рака, Иван Карасев