Онколог Карасев: первые симптомы рака можно принять за сигналы о другом недомогании

«Здоровое тело просто так не болит», - приводят слова врача РИА Новости, ссылаясь на Telegram.

«На онкологию могут указывать постоянная усталость, повышенная темперуатура, которая держится долгое время, а также боль в горле, сыпь, незаживающие царапины и появление нетипичных выделений», - дополнил врач свой перечень симптомов рака.

Врач-онколог Карасев предупредил о том, что первые симптомы рака можно принять за сигналы о другом недомогании, не столь опасном. В частности, ими могут быть болевые ощущения, которые обычно интерпретируются как суставные проблемы или рядовая головная боль.Карасев посоветовал обращаться к врачам, а не глушить боль таблетками, если она учащается или проявляется нетипичным образом: например, слишком долго держится или сопровождается нехарактерными для человека ощущениями.Кроме того, сказал онколог, не следует игнорировать новые, необычные или дискомфортные симптомы, возникающие на фоне нарушений в работе ЖКТ. Другим возможным сигналом организма о развитии рака являются изменения, возникающие в состоянии кожного покрова.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие проблемы со здоровьем указывает «разбитое» состояние утром.

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