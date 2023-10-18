Врач рассказал о двух привычках, которые мешают вам хорошо выспаться ночью

«Мы созданы для сна, и причина, по которой нам нужны все эти лайфхаки, заключается в том, что люди утратили простоту сна, потому что мы очень заняты. У нас так много всего происходит, у нас так много отвлекающих факторов и искушений, что наша биология подвергается воздействию поведения», - говорит врач общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«Все смотрят на часы, и если вы посмотрите на часы, вы начнете отсчитывать часы, пока вам не придется вставать. Это может вызвать беспокойство, потому что вы думаете: «Я больше не засну, и мне скоро придется вставать», а ваш мозг немедленно цепляется за эту мысль и начинает делать всякие сумасшедшие вещи».

«Когда вы нажимаете кнопку повтора, вы зря тратите сон. Предположим, вы нажимаете кнопку повтора три раза с интервалом в 10 минут — это 30 минут сна, которые вы потеряли. Вы можете снова заснуть, но на самом деле вы не засыпаете снова. От этого ты чувствуешь себя слабым. Это просто толчок, и ты начинаешь дремать, а потом снова толчок. Тебе просто нужно встать с постели».

Специалисты по сну выявили два распространенных поведения, которые могут нанести вред хорошему ночному сну: новое исследование показывает, что большинство британцев лишены сна. Согласно последним данным большинство взрослых не высыпаются.Поэтому, если вы все время устали и засыпаете, или вы раздражительны и плохо себя чувствуете, часто болеете, или у вас тревога или депрессия, начните думать, как вы можете поддержать этих людей». вещи и улучшить те, у кого лучший сон.Три четверти участников просыпаются с чувством усталости, по крайней мере, два раза в неделю, при этом, по оценкам, от 50 до 70 миллионов человек живут с хроническими или постоянными нарушениями сна.Врач выделила одно распространенное поведение, которое может «значительно» нарушить сон.Она советует включить приглушенный свет и почитать книгу, если вы просыпаетесь ночью и вам трудно снова заснуть.Исследование также показало, что 83 процента участников заявили, что регулярно используют будильник, причем каждый пятый использует его каждый день. Врач не советует использовать кнопку повтора на будильнике или телефоне.Врачи рекомендуют всем взрослым спать от семи до девяти часов каждую ночь.Однако подросткам требуется значительно больше времени в постели: подросткам требуется от восьми до десяти часов сна, а детям в возрасте от шести до 12 лет — от девяти до 12 часов.Недостаток сна постоянно связывают с хроническими проблемами со здоровьем, такими как апноэ во сне, болезни сердца, почек, высокое кровяное давление, диабет, инсульт, ожирение и депрессия. Это также может привести к бессоннице, когда у человека регулярно возникают проблемы с засыпанием.Ранее МедикФорум писал об опасности хлеба из рафинированной муки.

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