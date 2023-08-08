Врач Захарова: эти 3 привычки продлят жизнь и сохранят мозг здоровьем

Примите эти добавки

"Добавки не исправят ваш повышенный уровень сахара в крови, кровяное давление, подагрический артрит и гипертонию — только вы можете это сделать. Простого выхода нет. Однако правильный режим добавок может оптимизировать ваше здоровье, так что ваша тяжелая работа будет максимально раскрыта, и ее следует рассматривать так же важно, как правильный выбор продуктов питания и фитнес-программы", - говорит врач общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Омега-3 жирные кислоты

Ресвератрол

Экстракт зеленого чая

Витамин D3

Куркумин

В-комплекс

Витамин C

Витамин Е

Магний

Пробиотики.

Работайте над своим мозгом

«Есть также доказательства того, что увеличение притока крови к мозгу во время упражнений способствует нейрогенезу (образованию новых нейронов в мозгу). Упражнения могут улучшить как способности к обучению, так и память».





Гликемический индекс продуктов питания важен

«Проще говоря, если вы чувствуете сладость, значить у продукта высокий ГИ», — сказала врач.

Хотя пищевые добавки не следует использовать в качестве основного средства для лечения болезней, они могут дополнять сбалансированную диету и физические упражнения.Врач также рекомендовала отказывается от поливитаминов, потому что «дозировки отдельных компонентов довольно низкие».Захарова говорит, что физические упражнения приносят пользу мозгу как умственно, так и физически. Физические упражнения и критическое мышление формируют нервные пути в мозгу.Физическая активность помогает формировать синапсы, которые представляют собой связи между нейронами, которые помогают уменьшить воспаление, обратить вспять возрастную потерю пространственной памяти и улучшить обучение.Это также может помочь предотвратить болезни Паркинсона и Альцгеймера.Изучение нового навыка также может «зарядить» мозг.Измерение вашего пищевого гликемического индекса (ГИ) — это способ. По словам врача, это влияет на уровень сахара и инсулина в крови. Эти знания можно использовать для поиска любых скрытых сахаров.В качестве примера он продолжает использовать фасоль с гликемическим индексом 23, а арахис — 7.Чем слаще пища, тем выше значение ГИ.После употребления в пищу продуктов с низким ГИ уровень глюкозы увеличивается лишь незначительно, а это означает, что вырабатывается меньше инсулина. Жесткий гликемический контроль в первую очередь является функцией нескольких взаимосвязанных факторов, таких как употребление продуктов с низким ГИ, мышечная масса тела и ежедневные физические упражнения.Ранее МедикФорум писал о том, почему не стоит отказываться от сливочного масла.

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