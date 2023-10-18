Дерматолог Константиновская: отказ от молока или сахара не поможет избавиться от прыщей

«Содержащийся в молоке сывороточный белок и казеин повышают уровень тестостерона, что может увеличивать выработку кожного сала. Это, в свою очередь, приводит к закупорке фолликулов и протоков сальных желез с последующим воспалением: состояние кожи ухудшается», - объяснила эксперт «Ленте.ру».

«Молочные продукты являются не причиной, а провоцирующим фактором, так же как и сладкое».

Нередко можно услышать, что прыщи или акне возникают в связи с тем, что люди едят какие-то продукты. В частности, считается, что кожа может пострадать из-за высыпаний, если в пищу употребляется сахар, молоко или копчености.По словам Константиновской, увлеченность такими продуктами действительно может ухудшить состояние кожи. Специалистка привела пример с молоком.В то же время Константиновская подчеркнула: данная проблема возможна лишь в том случае, если у человека уже имеется предрасположенность к кожным высыпаниям и воспалению. Поэтому отказ от молока или сахара не поможет избавиться от прыщей, ведь причиной акне изначально являются не продукты. Если людям без угревой сыпи давать молочные или сладкие продукты, их кожа не покроется прыщами, добавила медик.Вместе с тем, констатировала дерматолог, привычка придерживаться здорового питания помогает продлить молодость и хорошее состояние кожи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что способствует росту живота у женщин после 50 лет.

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