Похудейте с помощью ходьбы: вот сколько калорий вы сжигаете во время ходьбы

"Например, вы сожжете 109 калорий за 30-минутную неторопливую прогулку, если весите 70 кг. Любой, кто весит 80 кг, сожжет 124 калории во время ходьбы за тот же период времени. С помощью простого в использовании калькулятора калорий вы можете определить, как долго вам нужно ходить, чтобы сжечь достаточно калорий и поддерживать свой вес или даже немного похудеть", - говорит врач-нутрициолог Беляева Лана специально для МедикФорум.

Потребности в калориях у всех разные

"Чтобы узнать свои потребности в калориях, вам необходимо прибавить к базальному уровню метаболизма так называемую производительность метаболизма. Скорость метаболизма – это количество калорий, которое организм сжигает в ходе обычной повседневной деятельности. Речь не идет об энергии, необходимой организму для занятий спортом".

"Чем больше вы ходите, тем больше мышц вы наращиваете со временем".

Если вы хотите сжечь калории, это не обязательно должна быть трудоемкая и изматывающая тренировка. В повседневной жизни есть множество возможностей сделать это.Одним из примеров является просто ходьба. Это может быть прогулка или просто прогулка от А до Б. Так что стоит время от времени оставлятьдома и идти пешком.Сколько именно калорий вы сжигаете во время ходьбы, зависит от различных факторов, таких как ваш вес и продолжительность ходьбы.Если вы хотите сжигать калории при ходьбе в повседневной жизни и похудеть, вам следует знать, насколько высока ваша потребность в калориях. Это варьируется от человека к человеку.Ваше тело постоянно использует калории для поддержания жизненно важных функций организма. Это количество энергии, необходимое организму, называется базальным уровнем метаболизма.Функции, которые необходимо поддерживать, включают регулирование температуры тела и пищеварение. Но и другие органы, которые постоянно работают, тоже нуждаются в энергии. Насколько высок основной обмен веществ, зависит от пола, возраста, роста и веса.Чтобы поддерживать свой вес, вы можете снабжать свое тело только таким количеством энергии в виде калорий, которое ему необходимо для общего уровня основного обмена и скорости метаболизма для достижения результатов, или вы можете сжигать дополнительные калории, если вы снабжаете свое тело большим количеством энергии, чем требуется.Вы можете получить обзор ваших индивидуальных потребностей в калориях с помощью калькулятора энергетических потребностей.если в повседневной жизни вы проходите большее расстояние, вы не просто сжигаете калории во время ходьбы.Больше мышечной массы означает более высокий уровень основного обмена в долгосрочной перспективе и, следовательно, более высокий расход калорий.Ранее МедикФорум писал о пользе вареных яиц для продления жизни.

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