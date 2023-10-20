Врач Королева рассказала о связи рака с употреблением консервов в металлических банках

0 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/high-angle-fish-tin-cans-on-wooden-board_11629913.htm#query=canned%20food&position=7&from_view=search&track=ais
консервы

Терапевт и диетолог Маргарита Королева: пристрастие к консервированной продукции в металлических банках повышает риск развития рака.

Врач Королева рассказала об опасности частого употребления консервов, продающихся в металлических банках. Специалистка отметила, что в результате контакта продуктов с металлом они могут насыщаться нежелательными веществами, токсинами. Проникая в организм, эти вещества могут играть роль провоцирующих факторов, способствуя в том числе возникновению раковых опухолей.

Врач Королева рассказала о связи рака с употреблением консервов в металлических банках:

«В продукт могут проникать токсичные элементы из самой банки. Это фактор, который способен поддержать любые проонкологические процессы. Регулярное употребление консервов в металлических банках при наличии уже существующих проблем в организме повышает риск развития рака», - поделилась Маргарита Королева с «Москвой 24».

Медик добавила, что другой опасной особенностью консервов является очень высокое содержание соли. Людям, у которых уже имеются проблемы с повышенным давлением или тем, кто склонен к скачкам артериального давления, употреблять консервированную пищу не нужно совсем, считает эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребляемые в пищу «скрытые» соль и сахар вредят состоянию сердечно-сосудистой системы.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Маргарита Королева
Маргарита Королева
Здоровье
врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук
Читать MedikForum.ru в
Врач Королева рассказала, как связаны рак и лапша быстрого приготовления
Врач Королева: добавки в обезжиренных продуктах вызывают инсулинорезистентность
Врач Королева: пропаренный рис полезен нервной системе как источник витаминов группы B
Теги : вред консервов, причины рака, Маргарита Королева
Врач Королева рассказала о связи рака с употреблением консервов в металлических банках
Возможности использования комбинированных препаратов при ОРВИ
Кардиолог Утин: нарушение ритма сердца после алкоголя говорит об опасном синдроме