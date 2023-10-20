«В продукт могут проникать токсичные элементы из самой банки. Это фактор, который способен поддержать любые проонкологические процессы. Регулярное употребление консервов в металлических банках при наличии уже существующих проблем в организме повышает риск развития рака», - поделилась Маргарита Королева с «Москвой 24».

Врач Королева рассказала об опасности частого употребления консервов, продающихся в металлических банках. Специалистка отметила, что в результате контакта продуктов с металлом они могут насыщаться нежелательными веществами, токсинами. Проникая в организм, эти вещества могут играть роль провоцирующих факторов, способствуя в том числе возникновению раковых опухолей.Врач Королева рассказала о связи рака с употреблением консервов в металлических банках:Медик добавила, что другой опасной особенностью консервов является очень высокое содержание соли. Людям, у которых уже имеются проблемы с повышенным давлением или тем, кто склонен к скачкам артериального давления, употреблять консервированную пищу не нужно совсем, считает эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребляемые в пищу «скрытые» соль и сахар вредят состоянию сердечно-сосудистой системы.

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