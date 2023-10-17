Врач Королева: пропаренный рис полезен нервной системе как источник витаминов группы B

«Витамины группы B полезны для нормального функционирования нервной системы. Если их не хватает, могут возникать различные неврологические расстройства», - предупредила врач Королева.

Врач Королева заявила в комментарии для «Москва 24», что пропаренный рис полезен нервной системе как богатый источник витаминов группы B. Специалистка отметила, что при пропаривании из оболочки риса, чрезвычайно насыщенной витаминами комплекса B и минеральными веществами, эти компоненты переходят во внутреннюю часть. Получение данных витаминов из пищи играет большую роль в поддержании здоровых функций нервной системы с возрастом.Эксперт добавила, что приготовление пропаренного риса требует предварительного замачивания и последующего тщательного промывания крупы. Таким образом в продукте снижается содержание его углевода – крахмала, которому присущ высокий гликемический индекс. Именно употребление этого типа углеводов обычно бывает связано с появлением гипергликемии и лишнего веса.Маргарита Королева порекомендовала употреблять рис, сочетая с зеленью и некрахмальными овощами. Если есть рис без овощей, содержащих много клетчатки, можно пострадать от запора. Привычка употреблять рис без дополнительной порции клетчатки особенно вредна для пищеварения пожилых людей, подчеркнула эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как следует есть картофель , чтобы это не приводило к набору лишнего веса.

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