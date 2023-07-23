Врач Королева: добавки в обезжиренных продуктах вызывают инсулинорезистентность

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Врач Маргарита Королева рассказала о вреде для организма обезжиренных продуктов.

Доктор Королева предупредила, что увлеченность обезжиренными продуктами может провоцировать серьезные проблемы со здоровьем. Медик отметила, что в таких продуктах практически полностью отсутствуют животные жиры, необходимые для нормального функционирования организма. Если на постоянной основе не получать нужные жиры, это негативно сказывается на его состоянии. В частности, это портит кожу и волосы, нарушает выработку гормонов и желчных кислот, препятствует синтезу витамина D, вредит работе мозга, во многом состоящего из жира.

Маргарита Королева добавила, что добавки, присутствующие в обезжиренных продуктах, вызывают инсулинорезистентность.

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«Добавление в такие продукты фруктовых сиропов, фруктозы и иных заменителей сахара может привести к инсулинорезистентности», - поделилась врач с «Москвой 24».

Медик добавила, что предпочтение обезжиренных продуктов может привести к тому, что у человека начнет расти вес или появятся серьезные метаболические проблемы.

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Маргарита Королева
Маргарита Королева
ЗОЖ
врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук
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Теги : обезжиренные продукты, вред здоровью, Маргарита Королева