Врач Королева: добавки в обезжиренных продуктах вызывают инсулинорезистентность
Врач Маргарита Королева рассказала о вреде для организма обезжиренных продуктов.
Доктор Королева предупредила, что увлеченность обезжиренными продуктами может провоцировать серьезные проблемы со здоровьем. Медик отметила, что в таких продуктах практически полностью отсутствуют животные жиры, необходимые для нормального функционирования организма. Если на постоянной основе не получать нужные жиры, это негативно сказывается на его состоянии. В частности, это портит кожу и волосы, нарушает выработку гормонов и желчных кислот, препятствует синтезу витамина D, вредит работе мозга, во многом состоящего из жира.
Маргарита Королева добавила, что добавки, присутствующие в обезжиренных продуктах, вызывают инсулинорезистентность.
«Добавление в такие продукты фруктовых сиропов, фруктозы и иных заменителей сахара может привести к инсулинорезистентности», - поделилась врач с «Москвой 24».
Медик добавила, что предпочтение обезжиренных продуктов может привести к тому, что у человека начнет расти вес или появятся серьезные метаболические проблемы.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты ухудшают состояние кожи лица.
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Маргарита Королева
ЗОЖ
врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук
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