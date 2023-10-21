Боли в пожилом возрасте ненормальны: вы можете подвергнуться риску рака

«Мы живем в обществе, где с возрастом становится все более сидячим… и в этом проблема», - говорит врач врач-общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«Регулярные физические упражнения и мобильность снижают вероятность того, что мы погибнем от травм, болезней, рака или ранней смерти. Это также увеличивает продолжительность вашей жизни и стимулирует выброс серотонина, что положительно влияет на наше психическое здоровье и благополучие».

«Чем менее мы активны, тем более разобщенными мы становимся», - утверждает врач общей практики.

«Это означает, что если мы, как правило, не делаем много упражнений или растяжки, когда мы раз в месяц ходим на прогулку или играем на пляже с детьми, мы, скорее всего, страдаем на следующий день от боли из-за травмы, вызванной чрезмерным перенапряжением».

«Однако есть предел. Перетренированность по-прежнему актуальна, и чем ниже ваша физическая форма, тем легче перетренироваться», - предупреждает Андреева.

Многие люди быстро обвиняют в своих болях и проблемах возраст, когда они становятся старше. Но, по словам врача,Наиболее распространенная причина, по которой человек с возрастом начинает испытывать боли и боли, связана сНаши тела созданы для движения, поэтому сидеть большую часть дня вредно для вас.По сути, врач говорит, что из-за недостаточной активности, которая может привести к болям и болям,Если вы недостаточно активны, ваше тело рано или поздно сообщит вам об этом.Предупредил, приводя хороший пример, иллюстрирующий это положение.Хорошая новость, однако, заключается в том, что если вы увеличите количество движений каждый день, эти боли уменьшатся.Самый простой способ избежать нарастающих болей и болей — это поддерживать свою силу и подвижность. Рекомендуемые виды деятельности включаютХотя существуют опасения по поводу физических упражнений для пожилых людей, польза для здоровья от активного образа жизни намного перевешивает риски. Это правда, что пожилым людям может потребоваться больше времени, чтобы восстановиться после травм, но умеренный уровень физических упражнений полезен для людей всех возрастов.Люди должны заниматься физическими упражнениями не менее 150 минут в неделю. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует заниматься растяжкой два и более дней в неделю. Оставаясь активными, вы снижаете риск заболеваний, в том числе рака.Ранее МедикФорум писал о том, почему следует ограничивать кофеин осенью.

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