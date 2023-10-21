Кишечник их любит: эти 5 продуктов стимулируют пищеварение

"Около 70–80 процентов всех клеток, вырабатывающих антитела, расположены в слизистой оболочке кишечника. А живущие в нем бактерии расщепляют клетчатку и производят витамины, которые остро необходимы нашему организму. Вот почему здоровый кишечник может внести значительный вклад в предотвращение заболеваний и воспалений", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

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1. Сила кокосов

"Триглицериды со средней длиной цепи (МСТ) в кокосах также помогают усваивать питательные вещества и, как показали исследования, особенно полезны при заболеваниях в кишечнике и вокруг него".

2. Мята успокаивает организм

"Мята перечная, гибрид водяной и мяты колосистой, обладает спазмолитическими свойствами, что делает ее идеальной для облегчения синдрома раздраженного кишечника (СРК) и других кишечных проблем".

3. Поставщик Омега-3: лосось

"Увеличение потребления витамина D резко уменьшает воспаление и поддерживает активность бактерий в кишечнике, которые помогают предотвратить инфекции (например, сальмонеллу)".

4. Ягодная клетчатка

"Вот почему ягоды заслуживают места в списке самых важных продуктов для здоровья кишечника: одна чашка содержит восемь граммов клетчатки — это примерно четверть вашей ежедневной потребности в клетчатке".

Когда упоминается слово «кишечник», многие люди быстро отключаются, потому что эта тема не особенно популярна для светских разговоров и не имеет особенно большого влияния на нашу повседневную жизнь – по крайней мере, на первый взгляд.На самом деле здоровая кишечная флора чрезвычайно важна, поскольку она влияет на всю иммунную систему.Вы можете поддержать здоровье кишечника с помощью определенных привычек питания. Следующие продукты относятся к числу абсолютных факторов, способствующих здоровью кишечника, и поэтому в будущем их следует чаще включать в меню.Кокосовые продукты всех видов, включая масло, молоко и йогурт, обладают противомикробными, противогрибковыми и противовирусными свойствами, что делает их естественным врагом избыточного роста тонкого кишечника, дрожжевых грибков и паразитов.Кокосовый йогурт также может похвастаться дополнительными преимуществами пробиотиков, которые обычно способствуют росту полезных бактерий в кишечнике.Мята использовалась в лечебных целях на протяжении тысячелетий – и не зря.Охлаждающий ментол в перечной мяте также расслабляет кишечный тракт и, согласно одному исследованию, уменьшает боль, вздутие живота и запор даже так же эффективно, какотпускаемые по рецепту .Жирная рыба, такая как лосось, является отличным источником жирных кислот омега-3 и витамина D, что также делает ее чудодейственным оружием для кишечника. Жирные кислоты омега-3 уменьшают воспаление и способствуют развитию здоровых кишечных бактерий.Исследование показало, что жирные кислоты омега-3 могут играть важную роль в лечении хронических заболеваний , связанных с кишечником. К ним относятся нарушения обмена веществ, ожирение и рак толстой кишки.В другом исследовании низкий уровень витамина D был связан с положительным воздействием на хроническое заболевание кишечника (ВЗК) (воспалительное заболевание кишечника) и рак толстой кишки.Клетчатка необходима для здоровья кишечника: если вы потребляете ее в достаточном количестве, вы можете предотвратить такие проблемы, как запор и дивертикулез (высыпания на стенках кишечника).Другое научное исследование также показало, что клетчатка уменьшает системное воспаление и поддерживает здоровый иммунный ответ.Ранее МедикФорум писал о необходимости ограничивать кофеин осенью.

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