Кишечник их любит: эти 5 продуктов стимулируют пищеварение
Когда ваш кишечник полностью здоров, вы сразу чувствуете себя лучше. Поэтому важно есть здоровую пищу, которая, например, помогает регенерации слизистой кишечника. Вот какие продукты действительно полезны для вашего кишечника и вас самих.
Когда упоминается слово «кишечник», многие люди быстро отключаются, потому что эта тема не особенно популярна для светских разговоров и не имеет особенно большого влияния на нашу повседневную жизнь – по крайней мере, на первый взгляд.
На самом деле здоровая кишечная флора чрезвычайно важна, поскольку она влияет на всю иммунную систему.
"Около 70–80 процентов всех клеток, вырабатывающих антитела, расположены в слизистой оболочке кишечника. А живущие в нем бактерии расщепляют клетчатку и производят витамины, которые остро необходимы нашему организму. Вот почему здоровый кишечник может внести значительный вклад в предотвращение заболеваний и воспалений", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.
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Вы можете поддержать здоровье кишечника с помощью определенных привычек питания. Следующие продукты относятся к числу абсолютных факторов, способствующих здоровью кишечника, и поэтому в будущем их следует чаще включать в меню.
1. Сила кокосов
Кокосовые продукты всех видов, включая масло, молоко и йогурт, обладают противомикробными, противогрибковыми и противовирусными свойствами, что делает их естественным врагом избыточного роста тонкого кишечника, дрожжевых грибков и паразитов.
"Триглицериды со средней длиной цепи (МСТ) в кокосах также помогают усваивать питательные вещества и, как показали исследования, особенно полезны при заболеваниях в кишечнике и вокруг него".
Кокосовый йогурт также может похвастаться дополнительными преимуществами пробиотиков, которые обычно способствуют росту полезных бактерий в кишечнике.
2. Мята успокаивает организм
Мята использовалась в лечебных целях на протяжении тысячелетий – и не зря.
"Мята перечная, гибрид водяной и мяты колосистой, обладает спазмолитическими свойствами, что делает ее идеальной для облегчения синдрома раздраженного кишечника (СРК) и других кишечных проблем".
Охлаждающий ментол в перечной мяте также расслабляет кишечный тракт и, согласно одному исследованию, уменьшает боль, вздутие живота и запор даже так же эффективно, как лекарства, отпускаемые по рецепту .
3. Поставщик Омега-3: лосось
Жирная рыба, такая как лосось, является отличным источником жирных кислот омега-3 и витамина D, что также делает ее чудодейственным оружием для кишечника. Жирные кислоты омега-3 уменьшают воспаление и способствуют развитию здоровых кишечных бактерий.
Исследование показало, что жирные кислоты омега-3 могут играть важную роль в лечении хронических заболеваний , связанных с кишечником. К ним относятся нарушения обмена веществ, ожирение и рак толстой кишки.
В другом исследовании низкий уровень витамина D был связан с положительным воздействием на хроническое заболевание кишечника (ВЗК) (воспалительное заболевание кишечника) и рак толстой кишки.
"Увеличение потребления витамина D резко уменьшает воспаление и поддерживает активность бактерий в кишечнике, которые помогают предотвратить инфекции (например, сальмонеллу)".
4. Ягодная клетчатка
Клетчатка необходима для здоровья кишечника: если вы потребляете ее в достаточном количестве, вы можете предотвратить такие проблемы, как запор и дивертикулез (высыпания на стенках кишечника).
Другое научное исследование также показало, что клетчатка уменьшает системное воспаление и поддерживает здоровый иммунный ответ.
"Вот почему ягоды заслуживают места в списке самых важных продуктов для здоровья кишечника: одна чашка содержит восемь граммов клетчатки — это примерно четверть вашей ежедневной потребности в клетчатке".
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