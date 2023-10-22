5 симптомов дефицита витаминов, которые можно принять за деменцию

«Витамин B12 является незаменимым витамином, то есть он не может вырабатываться в организме человека и должен поступать с пищей. Он содержится в красном мясе, птице, рыбе, молочных продуктах и яйцах. Некоторые хлопья для завтрака обогащены B12. После приема внутрь B12 всасывается в кишечнике с помощью белка, называемого внутренним фактором. В12 жизненно важен для создания ДНК – следовательно, он необходим для широкого спектра процессов и функций организма, включая образование эритроцитов и нервную функцию в периферических нервах, во всем мозге и центральной нервной системе», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Нарушение мышления и процессов принятия решений

Поведенческие изменения

Снижение способности думать и решать проблемы

Депрессия

Зрительные нарушения.

«Дефицит B12 имеет серьезные последствия для здоровья человека. Дефицит B12 также связан с депрессией и психозом, а также с рассеянным склерозом, болезнью Паркинсона и болезнью Альцгеймера».

Усталость и усталость

Чувство слабости

Головные боли

Сердцебиение

Потеря аппетита

Потеря веса

Болит красный язык

Язвы во рту

Бледно-желтая кожа (желтуха)

Булавки и иголки.





Что делать, если вы считаете, что у вас дефицит B12

"Это включает в себя употребление большего количества мяса, рыбы, сыра, яиц и продуктов, обогащенных витамином B12".

Симптомы не всегда однозначны, когда дело доходит до того, что может быть их причиной.Некоторые симптомы, такие как головная боль, например, связаны с множеством проблем со здоровьем. Вот почему важно обращаться к врачу за любыми необъяснимыми симптомами, чтобы выяснить первопричину.Дефицит витамина B12 — это проблема со здоровьем, которую легко спутать с другими проблемами из-за широкого спектра вызываемых ею симптомов.Витамин жизненно важен для организма, поэтому его дефицит может иметь серьезные последствия.Она предупредила, что около шести процентов взрослых страдают от дефицита B12, причем эта статистика возрастает до 20 процентов среди людей старше 60 лет.В12 "хранится" в печени, и может пройти до трех лет, прежде чем запасы исчерпаются и симптомы постепенно проявятся.Поскольку симптомы проявляются очень медленно, дефицит B12 может оставаться незамеченным в течение длительного времени. Поскольку витамин B12 необходим для функционирования мозга, некоторые из наиболее серьезных симптомов его дефицита можно ошибочно принять за признаки слабоумия.В некоторых случаях недостаток витамина B12 фактически был связан с болезнью Альцгеймера — наиболее распространенным типом деменции.Если вы испытываете симптомы дефицита B12, вы можете попробовать увеличить его потребление с помощью диеты.Если ваши симптомы более серьезны и изменение диеты невозможно или не помогает, вам следует обратиться к своему лечащему врачу.Они могут провести тесты, чтобы увидеть, есть ли у вас дефицит. Если они считают, что обычных добавок B12 будет достаточно, они могут предложить инъекции.Ранее МедикФорум писал о необходимости ограничивать кофеин осенью.

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