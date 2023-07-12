Врач Алехина: люди старше 60 лет подвержены риску дефицита витамина B12 - симптомы

"У одного из 20 человек старше 60 лет и у каждого 10 старше 75 лет может быть дефицит B12. Общие симптомы включают чувство слабости или усталости, спутанность сознания или «мозговой туман» и проблемы с психическим здоровьем, такие как депрессия, что затрудняет диагностику, поскольку ее можно принять за что-то другое", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Возраст пациента, особенно если ему 65 лет и старше.

Семейная история дефицита B12.

Соблюдение растительной диеты.

"Если его не лечить, дефицит B12 может стать серьезным, что приведет к анемии, проблемам со зрением, проблемам с подвижностью и делирию".

Витамин B12 является важным питательным веществом, необходимым организму.Содержащийся во многих продуктах животного происхождения, таких какВитамин используется для производства здоровых эритроцитов, что позволяет снабжать ткани организма кислородом. Поэтому дефицит может иметь далеко идущие последствия, вызывая ряд изнурительных симптомов.Теперь орган здравоохранения предупредил, что пожилые люди больше подвержены риску дефицита B12, чем когда-либо прежде, отчасти из-за роста веганства.Врачи должны чаще проверять пожилых людей на дефицит B12.В соответствии с новым руководством врачей просят провести анализ крови на дефицит, если у пациента наблюдается только один симптом и есть один фактор риска этого состояния.Причина, по которой пожилые люди больше подвержены риску дефицита, заключается в том, чтоРанее МедикФорум писал о дистрофии мозга из-за водки.

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