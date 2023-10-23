Плохо для похудения: 6 продуктов, которые сделают вас еще более голодными

Фруктовые соки – попробуйте несладкие смузи

"Оставшаяся фруктоза обеспечивает сохранение активности центра аппетита в мозге и оказывает негативное влияние на уровень сахара в крови. Сок не вызывает чувство сытости, а скорее может вызвать тягу к еде".

Никаких легких напитков – вместо этого пейте воду

"Легкие напитки особенно сложны, потому что содержащийся в них подсластитель заставляет мозг думать, что он получает сахар. Уровень инсулина повышается, но ожидаемый сахар не поступает", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Кофе – если хочешь похудеть, пей его черным

"Если вы хотите уменьшить жировые отложения, лучше всего пить черный кофе. Следует избегать густой молочной пены, сиропа, какао-порошка и т. д. Особенно холодные кофейные напитки — настоящие калорийные бомбы".

Мюсли – лучше смешать самостоятельно

"Они также состоят из углеводов с короткой цепью, которые вызывают колебания уровня сахара в крови. По этой причине чувство сытости после завтрака длится недолго, и вскоре вы начинаете перекусывать".

Батончики мюсли: орехи – хорошая альтернатива

"Вместо этого в качестве перекуса подойдет горсть орехов или кусочек фрукта – желательно в сочетании с творогом или скиром, или нежирным творогом".

Глутамат: содержится во многих готовых блюдах

"Глутамат способен предотвращать выработку гормона сытости лептина и тем самым преодолевать барьер голода в мозгу. Глутамат манипулирует мозгом и заставляет людей есть больше, чем им нужно. Вот почему многим из нас так сложно остановиться, съев горсть чипсов, содержащих глутамат".

Есть продукты, от которых действительно хочется сделать что-то хорошее для себя и своей фигуры.Однако в какой-то момент возникает удивление: почему я на самом деле не сыт, постоянно чувствую тягу и откуда вдруг берутся лишние килограммы, хотя на самом деле я хотел похудеть?Зачастую это происходит из-за коварных ловушек для похудения. Это относится к продуктам, которые не насыщают вас, а скорее побуждают есть больше, чем вам действительно нужно. К счастью, есть здоровые альтернативы.Сок — классическая ловушка для похудения: благодаря высокому содержанию витаминов он считается полезным.Однако мало кто знает, что он также дает много калорий из-за высокого содержания фруктозы. В процессе производства из сока удаляется большая часть мякоти.Смузи — хорошая альтернатива фруктовому соку, при условии, что вы не добавляете в него сладости.Желающие похудеть часто полагаются на легкие напитки, чтобы сэкономить на высокой калорийности (около 40 калорий на 100 миллилитров) обычного безалкогольного напитка. Но эксперты уверены, что низкокалорийные лимонады для диеты не годятся.Потребность в насыщении остается неудовлетворенной и следующая тяга не заставляет себя ждать.Чтобы этого избежать, лучше время от времени побаловать себя стаканчиком настоящего лимонада. Лучшее утоление жажды – это, конечно, вода – часто «настоянная», т. е. смешанная с фруктами, огурцами и т. д., или даже несладкий чай.Кофе считается настоящим убийцей жира, потому что содержащийся в нем кофеин ускоряет метаболизм и сжигание жира. Отчасти это правда. Но это относится только к черному кофе. Как только добавляются сахар, молоко и т. д., эффект похудания перестает быть эффективным.К сожалению, тот, кто думает, что делает для себя что-то хорошее с помощью мюсли, обычно ошибается. Готовые продукты из супермаркета содержат много сахара.В идеале вам следует приготовить собственную смесь мюсли — например, из цельнозерновых хлопьев, орехов, свежих фруктов, таких как ягоды, йогурта, молока или напитка на растительной основе. Таким образом, вы можете быть уверены, что завтрак не начнется с сахарной бомбы.Сахарная ловушка применима и к батончикам-мюсли из супермаркета: несмотря на маркетинговые обещания, украшающие упаковку, в батончиках часто много сахара и много калорий для сравнительно небольшого перекуса.Кроме того, вы можете легко испечь батончики мюсли самостоятельно, чтобы немного утолить голод между приемами пищи.Глутамат относится к сложным эфирам и солям глутаминовой кислоты и содержится во многих блюдах: будь то азиатские закуски, готовые и замороженные блюда, а также приправы и заправки для салатов.Кстати, в готовых салатах часто содержится много жира в виде заправок и сыра, а также бактерий и микробов. Так что, если вы думаете, что салат с полки в холодильнике — лучший способ поддержать ваши цели по снижению веса, вы можете ошибаться.Помимо глютамата, на наше чувство сытости негативно влияют консерванты, сахар, ароматизаторы и другие усилители вкуса. Лучший способ избежать этого — готовить еду самостоятельно, а не использовать готовые блюда.Ранее МедикФорум писал о кашле, как симптоме сердечной недостаточности.

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