Лук и бананы: эти продукты помогают похудеть

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Лук и бананы: эти продукты помогают похудеть


Растительные продукты могут повлиять на кишечную флору, мозг и аппетит. Особенно полезны продукты с большим количеством неперевариваемой клетчатки. Что они собой представляют и что они делают с телом.


Клетчатка, потребляемая с пищей, например, из овощей и фруктов, не только стимулирует пищеварение, но и помогает против тяги к еде и ожирения, как показывают клинические исследования. 

"Клетчатка меняет состав нашей кишечной флоры и сигналы, которые она посылает в наш мозг. Это, в свою очередь, влияет на сигналы вознаграждения в мозге и снижает наше желание есть. Пребиотики (неперевариваемая клетчатка) могут помочь людям с ожирением похудеть", - говорит врач-гастроентролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

Неперевариваемая клетчатка действует как пребиотик, способствуя росту и активности полезных бактерий в нашем кишечнике. 

Они содержатся в основном в продуктах растительного происхождения, таких как:
  • Лук
  • Лук-порей
  • Артишоки
  • Пшеница
  • Бананы
  • Корень цикория.

"Наша кишечная флора, в свою очередь, влияет на определенные функции и поведение мозга: кишечник и мозг контактируют друг с другом через продукты метаболизма, такие как короткоцепочечные жирные кислоты и пептидные гормоны, которые могут преодолевать гематоэнцефалический барьер". 

Исследования показывают, что кишечная флора может влиять на наш аппетит, настроение и даже нашу мотивацию к занятиям спортом.

Что делают пребиотики в организме?


Группа ученых исследовала влияние растительной клетчатки на пищевое поведение и мозг людей с избыточным весом. В ходе исследования 59 молодых людей с небольшим избыточным весом (ИМТ от 25 до 30) получали 30 граммов пребиотика инулина, полученного из цикория, или препарата плацебо каждый день в течение 14 дней. 

Одна группа сначала получала пребиотик, затем плацебо, а вторая группа получала препараты в обратном порядке.

Используя функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ), ученые записывали активность мозга испытуемых, показывая им изображения различных здоровых и нездоровых блюд и продуктов. Испытуемых попросили указать, сколько они хотели бы съесть этой еды после эксперимента. 

Мозг меньше реагирует на пищевые раздражители


Существовали различия в активности мозга: области мозга, связанные с вознаграждением, были менее активными при оценке продуктов, показанных после того, как испытуемые употребили пребиотическую клетчатку.

В результате в целом в опросе они выразили меньшее желание есть, чем после приема плацебо. Однако это не изменило выбор потребляемой в дальнейшем пищи.

"Анализы кала показали воздействие на кишечную флору. Помимо прочего, после введения пребиотиков состав так называемых фирмикутов изменился в сторону большего количества лактобактерий. Кроме того, наблюдалось увеличение количества актинобактерий, производящих короткоцепочечные жирные кислоты", - комментирует исследование Алисова.


Однако исследователи больше не обнаружили таких жирных кислот ни в кале, ни в крови испытуемых после приема пребиотиков. Они также не обнаружили изменений в крови в отношении кишечных гормонов и маркеров воспаления и метаболизма сахара.

Пребиотики приводят к более здоровому питанию?


Результаты показывают, что высокие дозы пищевых пребиотиков могут влиять на наше пищевое поведение и аппетит. Они изменяют нашу кишечную флору так, что их вещества-посредники и сигналы ослабляют реакцию нашей системы вознаграждения на высококалорийные и нездоровые пищевые стимулы. 

«Результаты предполагают потенциальную связь между здоровьем кишечника и функцией мозга, в данном случае решениями о еде».


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