Всего 20 минут ежедневных упражнений снижают риск смерти от слишком долгого сидения

"Люди среднего возраста, которые долгое время сидят, все равно могут снизить риск ранней смерти, выполняя всего 20 минут упражнений в день", - говорит врач общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

"Результаты не ограничиваются 20 минутами. Чем больше упражнений вы делаете в день, тем ниже будет риск смерти".

"Результаты показали, что сидячий образ жизни более 12 часов в день связан с повышением риска смерти на 38 процентов, но физическая активность может изменить эту ситуацию. Более 22 минут умеренной и энергичной физической активности в день было связано с более низким риском смерти".

«Например, дополнительные 10 минут в день были связаны со снижением риска смерти на 15 процентов у тех, кто проводит сидячий образ жизни менее 10,5 часов, и на 35 процентов меньшим риском среди тех, кто проводит сидячий образ жизни более 10,5 часов каждый день».

Между поездкой на работу и отдыхом у телевизора или с книгой на коленях вы, вероятно, проводите значительную часть своего дня в сидячем положении. Если у вас работа в офисе, вам, скорее всего, придется сидеть еще дольше.Вызывает тревогу то, что исследования ранее связывали длительное сидение с различными проблемами со здоровьем, от слабоумия до ранней смерти.К счастью, новое исследование дает некоторую надежду на то, что человек будет лежать на диване.Исследовательская группа обнаружила, что ежедневная физическая активность для людей старше 50 лет продлевает жизнь, независимо от времени, которое они проводят сидя.Предыдущие исследования показали, что взрослые, как правило, проводят около девяти-десяти часов сидя каждый день, что является плохой новостью для их здоровья.Теперь исследователи изучили данные участников четырех групп, которые были оснащены трекерами активности, чтобы выяснить, может ли физическая активность изменить риск, связанный с длительным сидением.В исследовании было проанализировано более 11 000 человек в возрасте от 50 лет и включены данные отдельных участников, собранные в период с 2003 по 2019 год в ходе двух норвежских исследований, одного шведского исследования и американского исследования.У участников исследования было минимум четыре дня по 10 часов ежедневных записей активности, и за ними наблюдали в течение как минимум двух лет.Исследовательская группа также собрала данные о других потенциально влиятельных факторах, начиная от истории курения и заканчивая основными проблемами со здоровьем.В целом, 5943 человека проводили сидя менее 10,5 часов каждый день, а 6042 человека проводили в сидячем положении 10,5 и более часов.Хотя более высокая степень физической активности от умеренной до высокой была связана с более низким риском смерти, независимо от количества времени, проведенного в сидячем положении, на связь между временем, проведенным в сидячем положении, и смертью в значительной степени влияло количество физической активности от умеренной до высокой.Ранее МедикФорум писал о необычных симптомах больной печени.

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